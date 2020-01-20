Türkiye'nin Libya Zirvesi'ndeki rolü dünya basınında geniş yankı uyandırdı!

Bununla birlikte zirve öncesinde belirlenen "saflarda bir değişiklik" göze çarpmadı. Zira Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her ne kadar böyle olmadığını daha önce ifade etmeye çalışsa da, Tobruk merkezli temsilciler meclisinin lideri Hafter'i desteklemeye devam etti. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de Fransa ile ortak hareket etmeyi tercih etti.