Haberler
Galeri Türkiye'nin Libya Zirvesi'ndeki rolü dünya basınında geniş yankı uyandırdı!
Türkiye'nin Libya Zirvesi'ndeki rolü dünya basınında geniş yankı uyandırdı!
Libya'da kalıcı barışın başlatılması için Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı'nın sonuç bildirgesi dünya basınında geniş yer buldu. Amerikan Washington Post gazetesi, "ilk kez yaz aylarında düzenlenmesi önerilen Libya Konferansı'nın ancak rakip tarafları destekleyen Rusya ve Türkiye'nin ülkenin geleceğini şekillendirmek için askeri katılımlarını artırmasının ardından gerçekleşti" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin zirvedeki rolünün altını bir kez daha çizdi.
Giriş Tarihi: 20.01.2020
09:44
Güncelleme Tarihi: 20.01.2020
09:47
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ
Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen
Libya konferasında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakak Hükümeti lideri Fayiz es-Serrac ile Libya Ulusal Ordusu lideri muhalif General Halife Hafter arasında kalıcı bir ateşkesin sağlanması amacıyla karşılıklı atılması gereken adımların yanı sıra başta BM olmak üzere uluslararası topluluğun üzerine düşen görevler belirlendi. Bu çerçevede beş başlık altında toplanan 55 maddelik deklarasyonda, BM tarafından tanınan Başbakan Fayiz es-Serrac'ın yönettiği Libya'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine vurgu yapıldı.
BM
Libya özel temsilcisinin 3 aşamalı barış planını destekleyen Libya konferansı katılımcıları, ülkenin toprak bütünlüğünü zedeleyebilecek adımlardan kaçınacakları yönünde de taahhütte bulunuyor. Liderler, sonuç bildirgesinde Libya sorununun BM çatısı altında çözülmesi konusunda da görüş birliğine vardı.
TÜRKİYE MEMNUNİYETİ Katılımcıların önemli bölümü, Libya'da ateşkesin sağlanması amacıyla Ankara ile Moskova'nın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Zira Ankara'nın, es-Serrac, Moskova ve Berlin ile yürüttüğü aktif diplomatik çaba, Almanya'daki zirvenin düzenlenmesi açısından son derece etkili oldu. Zirvede çözüm sürecinin BM çatısı altında yapılması ve katılımcıların bu yönetimi desteklemeleri ise Ankara tarafından memnuniyetle karşılandı.
Libya'nın petrol yataklarının ülkeye ait olduğunun hatırlatılması da, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke tarafından istenen ve vurgu yapılan önemli bir konuydu. Berlin Konferansı'nın sonuç bildirgesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) onay sürecine tabi olacak. Bu sayede liderler tarafından belirlenen yol haritası, BM'nin resmi tutumunu oluşturacak.
Bununla birlikte zirve öncesinde belirlenen "saflarda bir değişiklik" göze çarpmadı. Zira Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, her ne kadar böyle olmadığını daha önce ifade etmeye çalışsa da, Tobruk merkezli temsilciler meclisinin lideri Hafter'i desteklemeye devam etti. Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri de Fransa ile ortak hareket etmeyi tercih etti.
Rusya ise,
Türkiye'nin savunduğu pozisyona yaklaşmaya başlamış görünüyor. General Hafter'le bağlarını tamamen kopartmasa bile, BM önderliğinde sağlanacak bir çözüme destek vermek amacıyla Serrac yönetimine daha az mesafeli davranıyor.
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından temsil edilen ABD ise,
Libya krizini çok önemsiyor gibi görünmüyor. Zira Washington yönetimi, Libya'dan gelecek terör ve yasadışı göç gibi olası tehditlerin, kendisinden çok Avrupa ve Orta Doğu ülkelerini rahatsız edeceği düşüncesinde. Bu yüzden düşük seviyede toplantıyı izleyen ABD, Libya sorununun BM çatısı altında çözülmesi gerektiğini savunarak süreci BMGK üzerinden kontrol edebilme kozunu muhafaza etti.