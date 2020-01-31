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Son dakika: , nedeniyle uçuşlarını durdurdu

Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip salgını (2019-nCoV) nedeniyle 'e karşılıklı tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 31.1.2020 20:12 Güncelleme Tarihi: 31.1.2020 20:15 ABONE OL
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle Çin uçuşlarını durdurdu

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüs salgını (2019-nCoV) nedeniyle Çin'e karşılıklı tüm uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

İran devlet televizyonuna konuşan Nemeki, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemleri değerlendirmek için Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri başkanlığında bazı bakanların da katılımıyla toplantı düzenlendiğini söyledi.

Nemeki, "Koronavirüsün yayılmasını önlemek için İran ile Çin arasındaki gidiş-geliş tüm uçuşların geçici olarak durdurulması kararı alındı." dedi.

İran'da herhangi bir pozitif koronavirüs vakası olmadığını aktaran Nemeki, virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentindeki 70'ten fazla İran vatandaşının ülkeye getirileceğini belirtti.

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Yeni tip koronavirüsü, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Çinli yetkililer birçok ülkeye yayılan virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü açıklarken, Dünya Sağlık Örgütü salgın nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.

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Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle Çin uçuşlarını durdurdu
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