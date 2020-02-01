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F-35 fiyaskosu

ABD’nin uzun süre ’ye karşı tehdit aracı olarak kullandığı F-35 savaş uçakları sınıfta kaldı. ’a göre F-35’ler yerdeki hedefleri vurmakta çok başarısız

Giriş Tarihi: 1.2.2020 ABONE OL
F-35 fiyaskosu

Türkiye'nin tehditlere ve baskılara boyun eğmeyerek Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasının ardından ABD'nin Ankara'yı üretim programından çıkardığı F-35'ler sınıfta kaldı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki habere göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) uzmanları, F-35 savaş uçaklarının yerdeki hedefleri vurmadaki isabet oranının "kabul edilemez derecede" düşük olduğunu açıkladı. Time dergisindeki haberde de Lockheed Martin tarafından 428 milyar dolarlık bir proje kapsamında üretilen, ABD'nin en pahalı silah sistemiyle ilgili yıllık test ve değerlendirme raporunun yakında yayımlanacağı belirtildi. Dergiye göre Bloomberg haber ajansının ulaştığı raporda, uçağın uçuş kabiliyetleriyle ilgili herhangi bir kusurdan söz edilmezken, güvenlik ve muharebe yeteneğine ilişkin "birinci kategori" 13 soruna dikkat çekildi.

Son dakika haberi: F-35'te Türkiye'nin üretimi en az 2020 sonuna kadar sürecek


SİBER GÜVENLİK AÇIĞI
Önceki yıl tespit edilen siber güvenlik zaaflarının giderilmesine rağmen, hâlâ yeni açıklar bulunduğu belirtilen raporda çözülmesi gereken "ciddi" sorunlara dikkat çekildi. Pentagon'un test uzmanları, füzelerin yerleştirildiği kundakların gerekli şartları karşılamadığını ve hiza kaçıkçılığı nedeniyle silahların atışlarındaki isabet oranının kabul edilmez olduğu sonucuna vardı. Türkiye, uçakların kokpit göstergelerinden iniş takımlarına kadar yüzlerce parçasını üretiyordu.

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F-35 fiyaskosu
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