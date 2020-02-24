CANLI | Çin Koronavirüs ile ilgili son dakika haberi: Çin'de aşı bulundu iddiası - DSÖ'den flaş açıklama!

Koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelirken, az önce Dünya Sağlık Örgütü'nden flaş bir açıklama yapıldı. Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık Acil Durumları Programı Direktörü Mike Ryan, bugün yeni tip koronavirüsünü bir salgın olarak adlandırmak için çok erken olduğunu ancak şimdi salgına hazırlanma zamanı olduğunu söyledi. Bu açıklamanın devamında, potansiyel bir pandemi (salgın) için hazırlık aşamasında olduklarını söyledi. DSÖ'den gelen bu açıklamanın hemen öncesinde ise Çin'de koronavirüs aşısının bulunduğu iddia edildi. İşte, dünyayı sarsan virüs ile ilgili yaşanan son gelişmeler...

CANLI GELİŞMELER

Virüs nedeniyle ölen sayısı artıyor: Yeni tip koronavirüs Covid-19 Asya, Avrupa ve Ortadoğu'da yayılmaya devam ediyor. 24 Şubat 2020 tarihi itibariyle ölü sayısı 2,600'ü geçti.

İran'da çelişkili raporlar: Ülkenin sağlık bakanlığı Pazartesi günü 12 kişinin virüs nedeniyle öldüğünü söyledi - ancak Kum kentindeki bir milletvekili ölü sayısının 50 olduğunu iddia etti.

Virüsün aşısı: Çin'den gelen son dakika açıklamasında koronavirüs aşısı bulunduğu açıklandı.

İtalya'nın kuzeyi karantinada: Avrupa'da virüs yayılımının en yüksek olduğu ülke olan İtalya'da 5 kişi öldü ve bazı belediyelerde kısıtlamalar getirildi.

İRAN'DA VİRÜS YAYILIYOR: ÖLÜ SAYISI 12 OLDU

Orta Doğu'da, İran'dan gelen uçuşlar durdu. Türkiye ile Pakistan, ölümcül koronavirüsten korunmak için İran'la olan sınır kapılarını geçici olarak kapattı.

İşte yaşanan gelişmeler, virüs aşısına ilişkin son dakika bilgileri ve son rakamlar...