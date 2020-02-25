Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı açıkladı: Türkiye'de koronavirüsü konusunda önemli bir başarı sağlandı! Corona virüs tedbiri olarak...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, İran'dan Esenboğa havalimanına gelen uçağa ilişkin de bilgiler verdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye, yeni korona virüse karşı tedbirleri DSÖ'nün uyarılarından bile önce hayata geçiren ilk ülkelerden birisi olmuştur. Etkili önlemler sayesinde, dünyanın her bölgesinde hastalık görünmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır. Bütün çabamız bunun bu şekilde devam etmesi yönündedir. Çin'e yönelik aldığımız tedbirler sayesinde bu konuda önemli bir başarı sağladık. Ancak kara komşumuz İran'a hastalık ve ölüm vakalarının bildirilmesiyle tedbirlerimiz yoğunlaştırdık." dedi.

Son Dakika Haberi | Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemleri Bakan Koca anlattı: Ülkemizde rastlanmamıştır | Video

"ŞÜPHELİ BULUNANLARDAN KORONAVİRÜS ÇIKMAMIŞTIR"

Şehir Hastanesine 300-400 metrede bulunan Klinik Konuk Evi'ni özellikle açtık. Bilkent Klinik Gözlem Konuk Evi bağımsız bir bina. İlk defa hizmete açılan hasta ve yakınının yatışı yapılmamış bir tesistir. Vatandaşlarımızın ilk muayenesi yapılmış ve numuneleri alınmıştır. Hasta lehine bulgu olan vatandaşımızın olmadığını söylemek istiyorum. 8 mürettebatla ilgili 140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını sadece 4 hastada öksürük, 2 hastada boğaz ağrısı olduğunu genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. Sonuçlar önümüzdeki saatler içinde çıkmış olur. Çıktığı anda sizler aracılığı ile kamuoyuyla paylaşacağız