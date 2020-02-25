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Son Dakika Haberi | açıkladı: 'de koronavirüsü konusunda önemli bir başarı sağlandı! Corona virüs tedbiri olarak...

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Koronavirüs Covid-19 ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde koruna görüş nedeniyle ölenlerin sayısı 2.700’ü geçti. Şu ana kadar corona virüsü 80.000’in üzerinde insanı enfekte etmiş durumda. Asya ve Avrupa’da yayılan koronavirüs nedeniyle bir çok bölgede hayat durmuş durumda. Dün akşam saatlerinde Çin tarafından yapılan bir açıklama ile koruna gürüz aşısı bulunduğu İddia edildi. ’de ise korona virüsü ile ilgili tedbirler titizlikle alınıyor. Fahrettin Koca, Salı akşamı canlı yayında yaptığı açıklamada, alınan tedbirler sayesinde önemli bir başarı sağlandığını söyledi. İşte corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 25.2.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 18:58 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı açıkladı: Türkiye'de koronavirüsü konusunda önemli bir başarı sağlandı! Corona virüs tedbiri olarak...

Fahrettin Koca, 'de koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, İran'dan Esenboğa havalimanına gelen uçağa ilişkin de bilgiler verdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye, yeni korona virüse karşı tedbirleri DSÖ'nün uyarılarından bile önce hayata geçiren ilk ülkelerden birisi olmuştur. Etkili önlemler sayesinde, dünyanın her bölgesinde hastalık görünmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır. Bütün çabamız bunun bu şekilde devam etmesi yönündedir. Çin'e yönelik aldığımız tedbirler sayesinde bu konuda önemli bir başarı sağladık. Ancak kara komşumuz İran'a hastalık ve ölüm vakalarının bildirilmesiyle tedbirlerimiz yoğunlaştırdık." dedi.

Son Dakika Haberi | Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemleri Bakan Koca anlattı: Ülkemizde rastlanmamıştır | Video

"ŞÜPHELİ BULUNANLARDAN KORONAVİRÜS ÇIKMAMIŞTIR"

Şehir Hastanesine 300-400 metrede bulunan Klinik Konuk Evi'ni özellikle açtık. Bilkent Klinik Gözlem Konuk Evi bağımsız bir bina. İlk defa hizmete açılan hasta ve yakınının yatışı yapılmamış bir tesistir. Vatandaşlarımızın ilk muayenesi yapılmış ve numuneleri alınmıştır. Hasta lehine bulgu olan vatandaşımızın olmadığını söylemek istiyorum. 8 mürettebatla ilgili 140 kişi içinde ateşi olan herhangi bir yolcumuzun olmadığını sadece 4 hastada öksürük, 2 hastada boğaz ağrısı olduğunu genel durumlarının iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. Sonuçlar önümüzdeki saatler içinde çıkmış olur. Çıktığı anda sizler aracılığı ile kamuoyuyla paylaşacağız

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Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı açıkladı: Türkiye'de koronavirüsü konusunda önemli bir başarı sağlandı! Corona virüs tedbiri olarak...
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