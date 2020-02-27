İdlib'den SON DAKİKA haberi: Serakib kasabası geri alındı! Esad rejimine ağır darbe...

Reuters haber ajansı son dakika olarak duyurduğu haberde, muhaliflerin, İdlib'de Serakib kasabasını geri aldığını duyurdu... Türkiye'nin destek verdiği muhalif gruplar Esad rejimine karşı harekete geçerek İdlib operasyonunu başlatmıştı. Muhalif gruplar yoğun çatışmalar sonucunda Neyrab'ı rejim güçlerinin elinden geri almıştı.

SERAKİB GERİ ALINDI

İdlib'de en kritik öneme sahip yerlerden biri olan Serakib ilçesi de bu sabah rejim güçlerinden kurtarıldı. Reuters Haber Ajansı sabah saatlerinde son dakika olarak dünyaya duyurduğu haberinde muhaliflerin Serakib'i geri aldığını belirtti.

KRİTİK ÖNEME SAHİP

Ilımlı askeri muhalifler, operasyonu başlatarak Neyrab köyünü kontrol altına almıştı. Akşam saatlerine kadar süren çatışmalarda rejim güçleri, çok sayıda kayıp vererek Neyrab köyünden çekilmek zorunda kaldı. Sıradaki hedef ise Serakib ilçesi idi. Şam-Halep bağlantısını sağlayan M4 karayolu ile Lazkiye'den Halep'e uzanan M5 karayolunun birleştiği noktada yer alan Serakip ilçesi kritik öneme sahip. Bu sabah da yoğun çatışmaların ardından Serakib geri alındı.

Son dakika: Muhalifler ile rejim arasında çatışma! Hedef Serakib kasabası, bundan sonra ne olacak? | Video

ASTANA ANLAŞMALARI VE SOÇİ MUTABAKATINA UYMADILAR

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere dört "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı dört bölgeden üçünü, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana ise Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.