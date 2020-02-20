Son dakika: Muhalifler ile rejim arasında çatışma! Hedef Serakib kasabası, bundan sonra ne olacak? | Video

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejimin ele geçirdiği bölgelere Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tankları ve komandolar intikale başladı. Birlikler bir yandan da rejimin ilerlemesini engellemek için Çok Namlulu Roket (ÇNR) ve fırtına obüsleriyle peş peşe atış yapıyor. Son dakika haberi: Muhaliflerin Esad rejimine yönelik operasyon başlattığına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken. Hedefte Serakib kasabası var. Serakib kasabası neden önemli ve bundan sonra neler olabilir? Uluslararası Strateji Uzmanı Dr. Mesut Şöhret A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.