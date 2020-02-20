Son dakika! İdlib'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz yaralı | Video

Son dakika haberi... İdlib harekatından acı haber: 2 Mehmetçik şehit oldu! Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından İdlib'de 2 askerimizin şehit olduğunu 5 askerimizin ise yaralandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, açıklamasında 50'en fazla rejim unsuru ile 5 tank ve 1 obüsün de imha edildiğini açıkladı.