Video Haber Son dakika! Suriye Milli Ordusu, rejim güçlerini vurarak İdlib'in doğusuna böyle girdi | Video

Son dakika! Suriye Milli Ordusu, rejim güçlerini vurarak İdlib'in doğusuna böyle girdi | Video

Son dakika! Suriye Milli Ordusu, rejim güçlerini vurarak İdlib'in doğusuna böyle girdi | Video
20.02.2020 | 18:15

Son dakika haberi... Başlatılan İdlib harekatında Suriye Milli Ordusu'nun reji,m güçlerinin vurarak İdlib'in doğusundaki Neyrab köyüne girme anı görüntüleri ortaya çıktı.

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