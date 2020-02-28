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Haberi: o ülkede de görüldü! Covid-19’un görüldüğü ülke sayısı 56’ya çıktı

Vuhan’da ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde tüm Çin’i etkisi altına alan her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Son olarak Azerbaycan’da da görülen salgın, şuana kadar toplamda 56 ülkede bulunuyor. Azerbaycan corona virüsü kriz merkezinden yapılan açıklamaya göre virüs, İran’dan gelen bir Rus vatandaşında tespit edildi. Öte yandan virüs ile ilgili korkutan detaylar gelmeye de devam ediyor. İngiliz medyası, tarafından paylaşılan ‘gizli koronavirüs raporu’ büyük tedirginlik yarattı. İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 28.2.2020 15:05 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Koronavirüs o ülkede de görüldü! Covid-19’un görüldüğü ülke sayısı 56’ya çıktı

salgını ile ilgili korkutan haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın ana gündem maddelerinden bir tanesi olan virüs şuana kadar toplamda 56 ülkede görüldü. Son olarak Azerbaycan ülkede ilk corona virüs vakasının görüldüğü duyurdu. Azerbaycan corona virüsü kriz merkezinden yapılan açıklamaya göre virüs, İran'dan gelen Bir Rus vatandaşında tespit edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KORONAVİRÜS O ÜLKEDE DE GÖRÜLDÜ! COVİD-19'UN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE SAYISI 56'YA ÇIKTI

Azerbaycan corona virüsü kriz merkezinden yapılan açıklamaya göre virüs, İran'dan gelen Bir Rus vatandaşında tespit edildi.

Öte yandan virüs ile ilgili korkutan detaylar gelmeye de devam ediyor. İngiliz medyası, tarafından paylaşılan 'gizli koronavirüs raporu' büyük tedirginlik yarattı.

İşte detaylar;

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Son Dakika Haberi: Koronavirüs o ülkede de görüldü! Covid-19’un görüldüğü ülke sayısı 56’ya çıktı
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