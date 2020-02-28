Son Dakika Haberi: Koronavirüs o ülkede de görüldü! Covid-19’un görüldüğü ülke sayısı 56’ya çıktı

Koronavirüs salgını ile ilgili korkutan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın ana gündem maddelerinden bir tanesi olan virüs şuana kadar toplamda 56 ülkede görüldü. Son olarak Azerbaycan ülkede ilk corona virüs vakasının görüldüğü duyurdu. Azerbaycan corona virüsü kriz merkezinden yapılan açıklamaya göre virüs, İran'dan gelen Bir Rus vatandaşında tespit edildi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

KORONAVİRÜS O ÜLKEDE DE GÖRÜLDÜ! COVİD-19'UN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE SAYISI 56'YA ÇIKTI

Azerbaycan corona virüsü kriz merkezinden yapılan açıklamaya göre virüs, İran'dan gelen Bir Rus vatandaşında tespit edildi.

Öte yandan virüs ile ilgili korkutan detaylar gelmeye de devam ediyor. İngiliz medyası, tarafından paylaşılan 'gizli koronavirüs raporu' büyük tedirginlik yarattı.

İşte detaylar;