Koronavirüs ile ilgili son dakika haberi! AB'de corona virüsü paniği! Yetkilier COVİD-19 çıktığını duyurdu

Avrupa Birliği kurumlarından bir kişinin koronavirüse yakalandığı açıklandı. Brüksel merkezli AB kurumu olan Avrupa Savunma Ajansı'ndan bir yetkiliye yapılan Covid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı doğrulandı.

Avrupa Savunma Ajansı, AB kurumlarından bir çalışanın koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Avrupa Birliği ile ilgili yayınlar yapan EURACTIV'e gönderilen bir e-postada haber doğrulanırken, 13 Mart'a kadar tüm dış toplantılara personel katılımının iptal edildiği açıklandı.

Yetkiliye, kendini kötü hissetmesi üzerine koronavirüs testinin görev üzerine gittiği İtalya'dan dönüşü sonrası bildirildi. Avrupa Komisyonu sözcüsü Dana Spinant gazetecilere verdiği demeçte, "Bu vakanın doğrulandığı bize bildirildi" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda, AB kurumlarının koronavirüsten etkilenen alanlardaki çalışanlarına ofislerine gitmemeleri, evlerinden çalışmaları söylendi.