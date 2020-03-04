İran Koronavirüs konusunda kontrolü kaybetti! Ruhani'den korkutan açıklama

İlk vakanın görülmesinin ardından yayılma ve ölüm hızı ile ikinci kaynak ülke haline gelen İran'da Koronavirüs'le mücadele anlamında kontrol kaybedildi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptığı son dakika açıklamasında, "Koronavirüs neredeyse bütün şehirlere yayıldı" ifadelerini kullandı.Korkutan açıklama sonrası İran'da ülke genelinde bir panik havası oluştu. Gelişmeler ve son durum endişeyle takip ediliyor.

İŞTE AYRINTILAR

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neredeyse bütün eyaletlere yayıldığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, ülkede hızla yayılan Kovid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19'un salgın bir hastalık olduğuna dikkati çeken Ruhani, "Koronavirüs neredeyse bütün eyaletlerimize yayıldı. Bir anlamda bu, dünyadaki birçok ülkenin enfekte olduğu küresel bir hastalıktır. Tedbir ve iş birliğiyle bu sorunu en kısa zamanda aşmamız gerekmektedir." dedi.

Ruhani, "Uzman sağlık kadrolarımızın desteği ve halkımızın irade ve iş birliğiyle mümkün olan en kısa sürede en az kayıpla bu krizi aşacağımıza söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

MAHKUMLARI BİLE SERBEST BIRAKTILAR

İran'da, koronavirüs kabusu nedeniyle 54 binden fazla tutuklu ve hükümlü de alınan son dakika kararı ile geçici olarak serbest bırakıldı. Karar, kalabalık cezaevlerinde virüsün yayılmaması amacıyla alındı. Serbest bırakılanların test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

EN AZ 77 KİŞİ ÖLDÜ

İran'da koronavirüsün yol açtığı Covid-19 adı verilen hastalık sonucu iki haftadan kısa bir süre içerisinde en az 77 kişi öldü.