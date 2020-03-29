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'de büyük skandal! Ölüme terk ettiler

’nin kentinde, nedeniyle hayatını kaybeden 17 yaşındaki gencin, olmadığı için tedavi edilmediği ortaya çıktı. Los Angeles sağlık yetkilileri gencin sebebiyle öldüğünün belirlendiğini açıkladı

Giriş Tarihi: 29.3.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 29.3.2020 12:58 ABONE OL
ABD'de büyük skandal! Ölüme terk ettiler

Tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs salgını, ülkelerin sağlık hizmetleri karnesini de ortaya koydu. Türkiye'de her türlü sağlık hizmeti vatandaşlara sunulurken, corona virüs salgınının en yoğun yaşandığı ABD'de bu kritik dönemde bir skandala imza atıldı.

ABD'de, sağlık sigortası olmadığı için tedavi edilmeyen 17 yaşındaki çocuk öldü. Gence yapılan coronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Fakat sağlık sigortası olmayan genç tedavi için hastaneye kabul edilmeyerek ölüme terk edildi.

Los Angeles sağlık yetkilileri gencin coronavirüs sebebiyle öldüğünü belirledi.

KALP KRİZİ İDDİASI

Lancaster Belediye Başkanı R. Rex Parris, 17 yaşındaki gencin başka bir hastaneye giderken yolda kalp krizi geçirerek öldüğünü öne sürdü.

Parris Daily Mail'e, gencin sağlıklı olduğunu ve ölümünden önce mevcut koşulları olmadığını söyleyerek, çocuğun sigortası olmadığı için solunum sorunları olmasına rağmen acil bakım tesisinden uzaklaştırıldığını ve bunun yerine bir devlet hastanesine gitmesi söylendiğini dile getirdi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan çocuğun babasının Uber sürücüsü olduğu ve aile bireylerinde de pozitif vakalar olduğu öne sürüldü. Öte yandan gençle iletişim halinde olan başka bir ailenin üyelerinin testinin de pozitif çıktığı ifade edildi.

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ABD'de büyük skandal! Ölüme terk ettiler
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