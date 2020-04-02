Ankara Kuşu hesabının sahibi dün gözaltına alınmıştı! Kim bu Ankara Kuşu?

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden uzun zamandır provokatif paylaşımlar ve yalan bilgiler paylaşan Ankara Kuşu isimli kullanıcı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma Terör Suçları Bürosu'nca yürütülüyor ve suçlama FETÖ iltisakı...

ANKARA'YA GÖTÜRÜLDÜ

Başsavcılık, hesabın kullanıcısının Oktay Yaşar olduğunu tespit etmesi ardından, Yaşar dün sabaha karşı Gebze'deki ikametinden gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Yaşar, buradan Ankara'ya götürüldü. Gözaltına alınan Oktay Yaşar'ın bağlantıları gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgilere göre Yaşar, daha önce Kocaeli'nde yerel olarak yayınlanan Avaz Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürlüğü'nü yürüttü. Ayrıca, Aydın Doğan'ın patronluğunu yaptığı ajansta Gebze Muhabiri olarak çalıştı.

Mart 2011 yılında kendi adıyla bir Twitter hesabı açan Oktay Yaşar'ın hesabındaki künye kısmına 'Bariyer TV Editörü' yazması dikkat çekti. Yaşar'ın kendi adıyla açtığı bu Twitter hesabından son tweet atma tarihi ise 6 Mayıs 2016… Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının açılış tarihi ise Kasım 2016…

Ankara Kuşu isimli Twitter hesabının ilk zamanlar AK Parti lehine tweetler attığı görülürken son zamanlarda AK Parti karşıtı tweetleri göze çarpıyor. Hesabın özellikle son dönemlerde yeni bir parti kuran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun lehine paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Ankara Kuşu'nun yöneticisi Oktay Yaşar'ın gözaltına alınmasına en çok tepki gösterenlerde Davutoğlu'na yakın isimler oldu.

BARİYET TV'DEN ANKARA KUŞU'NA TAKİP

Oktay Yaşar'ın editörlüğünü yaptığını belirttiği Bariyer TV'nin internet uzantısına ulaşılamazken sitenin Twitter hesabından takip ettiği 3 kullanıcı içerisinden en dikkat çekeni 'Ankara Kuşu' oldu. Bariyer TV'nin ise Ocak 2015 tarihinde Twitter'a katıldığı görülüyor.

Ayrıca Bariyer TV sitesi üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü propagandası yapıldığı, Nazlı Ilıcak'ın Kanal D'deki işinden çıkarılması ardından burada Nazlı Ilıcak ve FETÖ yapılanmasını öven yorumlar yapıldığı belirlendi.

ANKARA KUŞU'NDAN KENDİ SİTESİNİN REKLAMINI YAPMIŞ

Dikkat çeken bir diğer paylaşımlardan biri de 'Ankara Kuşu' hesabından 19 Temmuz 2018 günü yapılan bir reklam oldu. Reklam'da 'Fikir Kulübü biipp.com' ismiyle bir sitenin tanıtımı yapıldı. Tweettte; "Fikir kulübü biipp.com 2.000 yazarına basın sigortası yapıp, maaş verecek. Biipp'e üye olup, içerik üretmeye başlayan herkes bu şanstan yararlanabilir. Bu tweeti RT yapıp, Facebook hesabından paylaşanlara sürpriz hediyeler kazanma şansı..." yazdığı görülüyor.

Biipp (Biipp Medya Yayıncılık) isimli bu sitenin domain sahibinin ise Oktay Yaşar olduğu ortaya çıktı. Bu sitenin domain sahibi mail kısmında Oktay Yaşar adının ve baş harflerinden oluşan bir mail hesabı ile cep numarasının olması dikkat çekti.

Oktay Yaşar'ın adı 'EnKocaeli' isimli bir internet haber sitesinin künye kısmında da görüldü. Yaşar burada Genel Yayın Yönetmeni & Yazı İşleri Müdürü vasfıyla yer aldı.

Ankara Kuşu'nun ayrıca Twitter üzerinden emlakçılıkta yaptığı görüldü. 'Yatırım için alınır' tweetiyle paylaştığı arazileri takipçilerine sunan Ankara Kuşu'nun takipçilerine özel indirimler yapıldığına dair tweetler de ortaya çıktı.