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ABD'li bilim insanlarından kritik açıklaması! Bu 2 yeni belirti sizde görülüyorsa...

Dünyada koronavirüsün merkezi haline gelen ABD en çok vaka ve ölüm oranında 1. sıraya yükseldi. Amerikan Tabipler Birliği yapılan açıklamada koronaviirüsün 2 yeni belirtisi ortaya çıktığı belirtildi. Makaleye göre, salgının çıkış noktası olan ’in Vuhan kentinde hastalığı kapan 214 kişi ile ilgili verileri inceleyen uzmanlar, tüm hastaların yüzde 36’sında, ağır geçirenlerinse yüzde 46’sında bir takım nörolojik semptomların görüldüğünü saptadı

Giriş Tarihi: 12.4.2020 07:26 ABONE OL
ABD'li bilim insanlarından kritik corona virüs açıklaması! Bu 2 yeni belirti sizde görülüyorsa...

Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan JAMA Neuology adlı tıp dergisinde yer verilen bir araştırmada, Kovid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında, şu ana kadar bilinen belirtilerin dışında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği belirtildi.

HASTALARDA SAPTANAN NÖROLOJİK SEMPTOMLAR

Makaleye göre, salgının çıkış noktası olan Çin'in Vuhan kentinde hastalığı kapan 214 kişi ile ilgili verileri inceleyen uzmanlar, tüm hastaların yüzde 36'sında, ağır geçirenlerinse yüzde 46'sında bir takım nörolojik semptomların görüldüğünü saptadı ve bunların bazılarını beyine kan dolaşımı bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü olarak sıraladı.

Bu belirtilerin yanı sıra hastaların koronavirüsün yol açtığı yüksek ateş, öksürük ve baş ağrısı gibi bilinen semptomlardan yakındığı ifade edildi.

Son verilere göre dünya genelinde toplam 1.7 milyondan fazla kişi Kovid-19 enfeksiyonuna yakalandı, yaklaşık 93 bin kişi ise yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise son verilere göre 389 bin kişi oldu.

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ABD'li bilim insanlarından kritik corona virüs açıklaması! Bu 2 yeni belirti sizde görülüyorsa...
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