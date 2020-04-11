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dakika: ’yı geride bıraktı

korona virüsün yeni merkezi oldu. dakika haberine göre ABD, Kovid-19 salgınında 19 bin 715 can kaybı ile ’yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.

AA Amerika
Giriş Tarihi: 11.4.2020 19:33 Güncelleme Tarihi: 11.4.2020 19:57 ABONE OL
Son dakika: ABD İtalya’yı geride bıraktı

ABD, Kovid-19 salgınında 19 bin 715 can kaybı ile İtalya'yı geride bırakarak "dünyada en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.

Son dakika: ABD'de coronavirüsten rekor ölüm! New York adeta coronavirüsin başkenti oldu!

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 19 bin 715'e çıktığı ABD, bu alanda dünyada ilk sıraya yerleşti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, vaka sayısı bakımından dünyada önde giden ABD, can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.

ABD, yeni tip koronavirüs bağlantılı 19 bin 715 can kaybı ile İtalya'yı geride bıraktı.

ABD'yi 19 bin 468 can kaybıyla İtalya, 16 bin 353 ölümle İspanya takip ediyor.

ABD, 27 Mart'ta da vaka sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmişti.

NEW YORK'TA OKULLAR TATİL

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en fazla etkili olduğu New York'ta okulların eylüle kadar kapalı kalacağı belirtildi.

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Son dakika: ABD İtalya’yı geride bıraktı
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