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HABERLER | Corona virüsü tedavisinde umutlandıran gelişme! Koronavirüs aşısı ve tedavisi için tarih verildi!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü yeni tip adıyla Covid-19 hakkında haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgının ülke ülke bilançosu incelenirken öte yandan tedavi ve aşı çalışmaları yakından izleniyor. Son olarak İngiliz Times gazetesine konuşan Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, corona virüs aşısı ile ilgili heyecanlandıran tarihi verdi. Eylül ayında aşının hazır olabileceğini belirten uzman ismin aynı zamanda dünyanın önde gelen aşı bilimi profesörleri arasında yer aldığı biliniyor. Öte yandan Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) Başkanı Karl Broich corona virüsün tedavisi için araştırılan etken maddelerle ilgili klinik araştırmaların sonuçlarına birkaç hafta içinde ulaşacaklarını da açıkladı. İlaç için bu yıl ruhsat alınabileceğini belirtirken başka ilaçların işe yarayıp yaramadığı da test edilmeye devam ediyor. İşte haberine ilişkin tüm ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 12.4.2020 07:18 Güncelleme Tarihi: 12.4.2020 07:23 ABONE OL
CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLER | Corona virüsü tedavisinde umutlandıran gelişme! Koronavirüs aşısı ve tedavisi için tarih verildi!

Corona virüsü salgınına ilişkin merak edilen araştırılmaya devam ederken en çarpıcı konulardan bir tanesi de koronavirüs aşısı ve tedavisine yönelik araştırmalar oluyor. Edinilen bilgisine göre; İngiliz Times gazetesine konuşan Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söyledi. Öte yandan Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) Başkanı Karl Broich'in verdiği bilgiye göre birçok klinik araştırmasında Remdesivir ilacı deneniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de tavsiye ettiği virüsü engelleyen Remdesivir, corona virüs salgınına karşı başarı şansı en yüksek görülen ilaçlardan biri olarak kabul ediliyor.

CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE UMUTLANDIRAN GELİŞME!

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. Özellikle tedavi ve aşı çalışmaları yakından takip edilirken uzman isimlerden konuya yönelik açıklamalar gelmeye başladı. Açıklamalara göre; corona virüsü tedavisinde umutlandıran gelişmeler yaşanacak.

İşte son dakika koronavirüs haberinin ayrıntıları!

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CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLER | Corona virüsü tedavisinde umutlandıran gelişme! Koronavirüs aşısı ve tedavisi için tarih verildi!
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