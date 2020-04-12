CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLER | Corona virüsü tedavisinde umutlandıran gelişme! Koronavirüs aşısı ve tedavisi için tarih verildi!

Corona virüsü salgınına ilişkin merak edilen araştırılmaya devam ederken en çarpıcı konulardan bir tanesi de koronavirüs aşısı ve tedavisine yönelik araştırmalar oluyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, koronavirüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söyledi. Öte yandan Alman İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) Başkanı Karl Broich'in verdiği bilgiye göre birçok klinik araştırmasında Remdesivir ilacı deneniyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de tavsiye ettiği virüsü engelleyen Remdesivir, corona virüs salgınına karşı başarı şansı en yüksek görülen ilaçlardan biri olarak kabul ediliyor.

CORONA VİRÜS TEDAVİSİNDE UMUTLANDIRAN GELİŞME!

Tüm dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgına ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ederken bunlara bir yenisi daha eklendi. Özellikle tedavi ve aşı çalışmaları yakından takip edilirken uzman isimlerden konuya yönelik açıklamalar gelmeye başladı. Açıklamalara göre; corona virüsü tedavisinde umutlandıran gelişmeler yaşanacak.

İşte son dakika koronavirüs haberinin ayrıntıları!