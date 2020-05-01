Video Haber Corona virüsü (Covid19) hastası erkeklere kadınlık hormonu şoku | Video

Corona virüsü (Covid19) hastası erkeklere kadınlık hormonu şoku | Video

Corona virüsü (Covid19) hastası erkeklere kadınlık hormonu şoku | Video
01.05.2020 | 11:35
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Corona virüsü (Covid19) salgınından kadınların daha az etkilenmesi, yoğun bakımda solunum desteğine ihtiyaç duyan hastaların yüzde 75'inin erkek olması bilim insanlarını harekete geçirdi. ABD'de iki farklı hastane yatan hastalarına östrojen hormonu vererek iyileşme düzeylerini gözlemleyecek.

Kadınlık hormonlarının koruyucu etkisinin olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hediye Dağdeviren bilimsel anlamda konuşmak için erken olduğunu söyledi. Doç. Dr. Dağdeviren, erkeklerin daha fazla sigara içmesinin de koronavirüsten daha fazla etkilenmesinin nedenlerinden biri olabileceğini söyledi.


"KIZ BEBEKLER BİLE DAHA AZ SOLUNUM CİHAZINA İHTİYAÇ DUYUYOR"
ABD'de 3 farklı üniversitede araştırma yapıldığını belirten İAÜ VM Medical Park Florya Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hediye Dağdeviren, hastalara östrojen ve progesteron hormonları verilerek hastaların sağlık durumunda iyileşme olup olmadığının gözleneceğini belirtti. Doç. Dr. Dağdeviren sözlerine şöyle devam etti: "Bilimsel anlamda bir şey söylemek için erken ama kişisel gözlemimde de erkek hastalar klinik olarak daha ağır bir tabloda seyrediyor. Özellikle entübe hastaların birçoğu erkek ama bunu sadece kadınlık hormonuna bağlamak çok doğru olmaz. Çünkü erkeklerde akciğer hastalıkları, sigara kullanımı ve kronik hastalıklar daha fazla. Ancak biliyoruz ki, kadınlık hormonu östrojen kadınların bağışıklık sistemini güçlendiren bir hormon. Yenidoğan bebeklerimizde bile erkek bebekler ile kız bebeğin farkını daha net anlıyoruz. Aynı haftada doğmuş bebeklerde, kız bebeklerin daha az solunum cihazına ihtiyaç duyduğunu ve dış dünyaya daha kolay adapte olduğunu görüyoruz."

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