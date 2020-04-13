Son Dakika: Sabah.com.tr verilerine göre corona virüsü kaynaklı Kovid-19 vaka sayısı– 13 Nisan verileri

Corona virüsü can almaya ve daha fazla insana bulaşmaya devam etse de, umut verici gelişmeler de yaşanıyor. Sağlık sistemi ve sosyal hayatın en çok zarar gördüğü 2 ülke olan İtalya ve İspanya, salgında en kötü günlerini geride bıraktı. Vaka artış hızı yavaşladı, sağlık sistemi üzerindeki yük azaldı. Türkiye'de de entübe hasta sayısı ve yoğun bakım hastası dün önemli bir oranda azalmıştı. Yine dün sonuçlanan testlerde, %13.4 olarak gerçekleşen Vaka/Test oranı, bugün %11.8'e düştü. Artan test sayısına rağmen vaka artış oranı azalıyor. İşte, salgından en çok etkilenen ülkeler başta olmak üzere, dünyada ve Türkiye'de corona virüsü kaynaklı Kovid-19 salgınında son durum…

KOVİD-19 SALGININDA DÜNYA GENELİ SON DURUM - 13 NİSAN

TÜRKİYE'DE SON DURUM

30 büyükşehirde giriş çıkışlar kapalı: 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş – çıkışlar 15 gün süreyle kapatıldı.

Bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağı geliyor: Yine 30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan genel sokağa çıkma yasağı önümüzdeki hafta sonu da uygulanacak.

Ulaşımda önlemler: Toplu taşıma araçları için daha önce 'yolcu kapasitesinin %50'si kadar yolcu alma' olarak belirlenen kural daraltılarak 'oturan yolcu kapasitesinin %50'si kadar yolcu alma' kuralı getirildi.

Ekonomik destekler: İhtiyacı olan vatandaşlara, 1000 TL sosyal yardım veriliyor. İŞKUR aracılığı ile işletmelere kısa çalışma ödeneği veriliyor. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan yahut bu sürede ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlara 1170 TL ödeme yapılacak.

Sonuçlanan testlerde, önceki günlerde %15.4, dün ise, %13.4 olarak gerçekleşen Vaka/Test oranı, bugün %11.8'e düştü.