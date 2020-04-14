Son dakika haberi: ABD'yi corona virüsün ardından bir tehlike daha bekliyor: İSTİLA!

Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) merkez üssü ülkelerinden birisi olan ABD'den art arda son dakika haberleri geliyor. Ülkede vaka sayısı her saat başı artış gösterirken toplamda 598 bin 670'e ulaştı. Yetersiz önlemler ve sağlık kuruluşlarının da eksik kalması nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 bin 239'a çıktı. Corona virüsü ile baş etmeye çalışan ABD'de, New York ve Los Angeles gibi şehirlerde karantina uygulanıyor; ancak bu da beraberinde bir tehlikeyi getiriyor.

İSTİLA KAPIDA MI?

Amerikan NBC televizyonuna konuşan bir uzman, New York ve Los Angeles gibi karantina uygulanan şehirleri büyük bir tehlikenin beklediğini söyledi. Restoran ve kafe gibi işletmelerin kapalı olmasına dikkat çeken uzman isim, corona virüsü sırasında ve sonrasında ABD'nin bir istila ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Uzman ismin sözleri sosyal medyada da en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında öne çıktı.

İşte, o sözler ve ABD'yi bekleyen yeni tehlike;