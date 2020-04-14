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haberi: ABD'yi corona virüsün ardından bir tehlike daha bekliyor: İSTİLA!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yeni tip salgını ile mücadele etmeye çalışıyor. Ülkeden peş peşe haberleri gelirken vaka sayısı 598 bin 670'e ulaştı. Covid-19 nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 bini aştı. Corona virüsünün yayılım hızını engelleyebilmek için New York ve Los Angeles gibi büyük kentlerde karantina uygulanıyor. Ancak bu durum, yeni bir tehlikeyi de beraberine getiriyor. Corona virüsün ardından bu kentlerde yakın zamanlarda büyük bir istila görülebilir! Amerikan NBC televizyonuna konuşan bir uzman konu hakkında bilgi verirken söyledikleri sosyal medyada en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında yer aldı.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 01:30 Güncelleme Tarihi: 15.4.2020 01:30 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD'yi corona virüsün ardından bir tehlike daha bekliyor: İSTİLA!

Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) merkez üssü ülkelerinden birisi olan ABD'den art arda haberleri geliyor. Ülkede vaka sayısı her saat başı artış gösterirken toplamda 598 bin 670'e ulaştı. Yetersiz önlemler ve sağlık kuruluşlarının da eksik kalması nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı ise 25 bin 239'a çıktı. ile baş etmeye çalışan ABD'de, New York ve Los Angeles gibi şehirlerde karantina uygulanıyor; ancak bu da beraberinde bir tehlikeyi getiriyor.

İSTİLA KAPIDA MI?

Amerikan NBC televizyonuna konuşan bir uzman, New York ve Los Angeles gibi karantina uygulanan şehirleri büyük bir tehlikenin beklediğini söyledi. Restoran ve kafe gibi işletmelerin kapalı olmasına dikkat çeken uzman isim, corona virüsü sırasında ve sonrasında ABD'nin bir istila ile karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Uzman ismin sözleri sosyal medyada da en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında öne çıktı.

İşte, o sözler ve ABD'yi bekleyen yeni tehlike;

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Son dakika haberi: ABD'yi corona virüsün ardından bir tehlike daha bekliyor: İSTİLA!
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