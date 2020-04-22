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'den 'nin tazminat davası girişimine çok sert tepki: Saçmalıktan farkı yok...

... 'nin Missouri eyaleti, coronavirüs salgını nedeniyle 'e dava açma girişiminde bulundu. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, dava girişimi üzerine bir açıklama yaptı. Dışişleri Sözcüsü açıklamasında, "Saçmalıktan farkı yok" ifadelerini kullandı. İngiltere'de de Çin'e 350 milyar sterlinlik dava açılması ile ilgili tartışmalara başlamıştı. ABD Başkan ı Donald Trump, Çin'in virüs ile ilgili bilgileri sakladığını ifade etmiş, hesabını vermeleri gerektiğini ifade etmişti.

Giriş Tarihi: 22.4.2020 12:34 ABONE OL
Çin'den ABD'nin tazminat davası girişimine çok sert tepki: Saçmalıktan farkı yok...

Çin, ABD'nin Missouri eyaletinin Çin hükümetine koronavirüs salgını nedeniyle dava açma girişimine "saçmalıktan farkı yok" sözleriyle yanıt verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, Çin'in koronavirüsle mücadele biçiminin ABD mahkemelerinin yetki alanında olmadığını ve 3 Ocak'tan itibaren ABD'ye salgın konusunda güncellemeler sağlandığını ifade etti.

Geng "Mahkemelerin böyle kötüye kullanılması ABD'deki virüsle mücadeleye katkı sağlamaz ve uluslararası işbirliğine zarar verir. ABD'nin yapması gereken mahkemelerin kötüye kullanılmasını reddetmektir" dedi.

California Üniversitesi'nden uluslararası hukuk uzmanı Prof. Chimene Keitner, ABD'nin Çin'e karşı bu tür iddialarını uluslararası platformlara taşıması gerektiğini söyledi.

TRUMP, 'ÇİN VİRÜSÜ' DEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, virüsün kaynağının Çin olduğunu belirterek, koronavirüs yerine, 'Çin virüsü' tanımını kullanmıştı. Çin, ABD Başkanı Trump'ın sözlerini kınadığını açıklamıştı. Trump ise, 'Çin virüsü' ifadesinde ısrar etmiş, tüm konuşmalarında koronavirüs yerine bu tanımı kullanmaya devam etmişti.

İNGİLİZLER DE TAZMİNAT İSTİYOR

İngilizler, yeni tip coronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğinin belirlenmesi durumunda Çin hakkında tazminat davası açılmasını istiyor.

Düşünce kuruluşu Henry Jackson Society için yapılan ankete göre, İngiltere halkının yüzde 74'ü, Çin'in Kovid-19'un yayılmasına izin verdiğini düşünüyor.

Halkın yüzde 71'i, bunun ispatlanması durumunda ise Çin hakkında tazminat davası açılması gerektiğini söylüyor.

Anket, ayrıca halkın yüzde 80'inin Başbakan Boris Johnson'ın Çin'in salgın ilk ortaya çıktığında yaptıklarına ilişkin uluslararası bir soruşturma açılması için çaba göstermesini istediğini de ortaya koyuyor.

Henry Jackson Society'in konuya ilişkin açıklamasında, İngiliz hükümetinin koronavirus nedeniyle tazminat davası açması durumunda Çin'den 350 milyar sterlin isteyebileceği belirtildi.

Henry Jackson Society Başkanı Alan Mendoza ise, anketin İngiliz halkının Çin'in krizi ele alışı konusunda adalet istediğini gösterdiğini belirterek, bundan sonrasının "İşler eski gibi olmayacak" diyen hükümete kalmış olduğunu kaydetti.

"İŞLER ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 16 Nisan'daki açıklamasında Çin'in Kovid-19'un nasıl ortaya çıktığına ve salgının çok daha önce durdurulma ihtimali olup olmadığına dair zor soruları yanıtlaması gerekeceğini belirterek, "Hiç şüphe yok ki bu krizden sonra işler eskisi gibi olmayacak." demişti.

İngiltere dış istihbarat servisi MI6'nın eski şefi John Sawers ise, 15 Nisan'da yaptığı açıklamada, Çin'in Kovid-19 salgını konusunda dünyadan başlangıçta bilgi gizlediğini ve sorumlu tutulması gerektiğini söylemişti.

Dünya genelinde 165 binden fazla kişinin ölümüne neden olan virüs, 2019'un sonunda Çin'in Vuhan kentinden yayılmıştı.

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Çin'den ABD'nin tazminat davası girişimine çok sert tepki: Saçmalıktan farkı yok...
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