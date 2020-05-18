Califronia'da 1 kişi corona virüsü 180 kişiye bulaştırdı!

ABD'nin California eyaletinde korona virüs taşıyan bir kişinin kilise ayinine katılmasının ardından 180 kişi karantinaya alındı.

ABD'nin California eyaletinde Anneler Günü'nde kilise ayinine katılan bir kişinin ertesi gün yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Butte County Kamu Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, korona pozitif olan kişinin şuanda evinde karantinada olduğu ve ayine katılan 180 kişinin virüs bulaşma riskine karşı kendilerini karantinaya almaları için talimat verildiği ifade edildi. Açıklamada, ayine katılan herkese test yapılması amacıyla çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.

VALİLİKTEN KINAMA!

Butte County Kamu Sağlığı Kurumu açıklamasında, valilik emrine rağmen ayin düzenleyen kiliseyi kınayarak, yasağa rağmen düzenlenen ayinin sağlık yetkililerinin saatlerine mal olacağını ve mali bir yük getireceğini belirtti.

Korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırıldığı California'da, yüz yüze yapılan dini toplantılar için ise yasak devam ediyor.

ABD'de son verilere göre korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 90 bin 978'e, toplam vaka sayısı ise 1 milyon 527 bin 664'e yükseldi. California eyaletinde şu ana kadar 80 bin 256 vaka tespit edilirken, 3 bin 289 kişi hayatını kaybetti.

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