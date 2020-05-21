Salgının yeni merkezi Brezilya

Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle salıdan çarşambaya bin 179 kişi daha yaşamını yitirdi. Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkede bin 179 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 17 bin 971'e yükseldiğini bildirdi. Ülkedeki vaka sayısı 17 bin 408 artarak 271 bin 628'e ulaştı. Latin Amerika'da vaka ve ölü sayıları bakımından salgının en yoğun görüldüğü Brezilya, dünyadaysa en fazla vaka tespit edilen üçüncü ülke konumuna geldi. Uzmanlar, küresel salgının merkezi halinde dönüşen Brezilya'daki vakaların aslında çok daha fazla olduğunu söylüyor.Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 riskini küçümsemiş ve hastalığı "hafif bir gribe" benzetmişti. Aşırı sağcı Bolsonaro'nun salgına genel yaklaşımı ve kısıtlama uygulayan eyaletlerden bunları kaldırmalarını istemesi eleştirilere neden olmuş ve Sağlık Bakanı Nelson Teich geçen hafta istifa etmişti. Teich'den önceki bakan Luiz Mandetta ise sosyal mesafe önlemleri konusunda farklı düşündüğü için Bolsonaro tarafından görevden alınmıştı. Ülkede vaka ve ölümlerin bu denli hızlı artmasının devam etmesi halinde sağlık sisteminin çökmesinden endişe ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Sao Paulo Belediye Başkanı kentteki hastanelerin çökmek üzere olduğunu itiraf etmişti. Brezilya'da salgının haziran ayında zirve yapması bekleniyor.Beş bin 200 ile şimdiye kadarki en yüksek vaka artışı yaşandı.Vuhan'ın ardından Jilin eyaletinin salgının yeni merkezi olmasından endişe ediliyor. Eyalette özellikle Şulan kentindeki virüs kümelerinin önüne geçilemiyor. Kentte 8 Mayıs'tan bu yana 133 vaka çıktı. Şulan tıpkı Vuhan gibi dış dünyaya kapatıldı. Jilin'deki vakaların komşu ülke Rusya'da görülen Kovid semptomlarına benzediği gözlemlendi.Vaka sayısı 100 bini, ölümler de 3 bini geçti.Liseler derse başladı.: Haftalık mesai günlerinin 4'e düşürülmesi gündemde.