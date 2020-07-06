Fransız Le Monde gazetesinden çarpıcı makale! Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'daki oyun değiştirici rolü...

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerini analiz eden Fransız gazetesi, "Erdoğan, Mustafa Kemal'in 1918'de verdiği mücadeleyi devam ettiriyor" diye yazdı.

DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR!

Türkiye'nin Akdeniz'deki adımlarından rahatsız olan Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve destekçileri, Doğu Akdeniz ve Libya'da gerilimi artırmanın peşinde koşarken, Fransız medyasında Ankara'nın bölgedeki rolüne ilişkin dikkat çeken yorumlar geliyor.

Akşam'ın haberine göre; Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Libya'da oynanan oyunları alt üst eden rolünü analiz eden Fransa merkezli Le Monde, çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Gazete, geçmişte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadeleyi şimdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürdürdüğünü söyledi.

Le Monde gazetesi, Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin bölgedeki oyun değiştirici rolüne işaret etti Gazete, "Erdoğan, Libya politikasını ve gaz iddialarını savunmak için Mustafa Kemal'in 1918'den sonra Türkiye'yi bölmeye çalışan Batılı güçlere karşı mücadelesini sürdürüyor" ifadelerine yer verdi.

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