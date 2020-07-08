14 tonluk uyuşturucunun arkasından Esad çıktı

İtalya'nın güneyinde Napoli Gümrük Muhafaza Polisi, 1 Temmuz tarihinde şimdiye kadar tüm dünyada ele geçirilen en büyük uyuşturucuyu ele geçirmişti. İtalya 14 tonluk uyuşturucunun arkasında terör örgütü DEAŞ'ın olduğunu açıklamıştı. Ancak Alman Der Spiegel dergisindeki habere göre 84 milyon adet amfematin hapının arkasında Şam rejimi var. Habere göre Esad'ın kalesi olan Lazkiye'de üretildiği düşünülen uyuşturucu haplarını İtalya'ya ulaştıran da Beşar Esad'ın kardeşi ve Silahlı Kuvvetlerin Başkomutanı Tümgeneral Mahir Esad oldu.







DEAŞ'IN ELİNDE ARTIK TESİS YOK

Der Spiegel'deki haberde DEAŞ militanlarının artık çöllerde saklandıklarına dikkat çekildi ve böylesi büyüklükteki bir uyuşturucuyu üretecek tesislerinin olmadığına vurgu yapıldı. Haberde İtalya'da ele geçirilen hapların Suudi Arabistan'da yakalananlarla aynı olduğu ve o uyuşturucu maddelerin de kaynağının Lazkiye olduğunun altı çizildi. Haberde ayrıca hapların paketlerinin Esad destekçileri tarafından çok tüketilen bir Güney Amerika çayının paketleriyle aynı olduğu kaydedildi.







1 MİLYAR EURO DEĞERİNDE

Napoli Savcılı, Salerno Limanı'nda gerçekleşen operasyonda ele geçirilen toplam uyuşturucuların 1 milyar Euro değerinde olduğunu duyurmuştu. Der Spiegel'in haberinde İtalya'nın Şam rejimi ile karşı karşıya gelmemek için hapların DEAŞ'a ait olduğunu açıkladığı ileri sürüldü.

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