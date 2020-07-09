Hafter’in işkence zindanları ortaya çıktı

Libya'da eli kanlı darbeci Hafter'in savaş suçlarına dair yeni bulgular ortaya çıkıyor. Toplu mezarlardan sonra şimdi de Hafter milislerine ait işkence zindanları gün yüzüne çıkarıldı.

Libya'nın meşru hükümetine karşı kanlı darbe girişiminde bulunan Halife Hafter ve milislerinin işlediği insanlığa karşı suçlara her gün yenileri ekleniyor. Terhune kentinde, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere ait işkence zindanları ortaya çıktı. Trablus merkezli February televizyonu, Terhune'de Hafter milisleri tarafından kullanılan, muhaliflerin hapsedildiği, bir insanın sadece oturabileceği yükseklikte ve demir kapılarla tahkim edilmiş zindanların görüntülerini yayınladı.

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MİLLİ MUHAFIZLAR DÖNEMİ

Zindanların "insan fırınları" olarak isimlendirildiği haberde, bu hücrelerin üst taraflarında ateş yakılarak içerideki tutsaklara sıcağa maruz bırakılmak suretiyle işkence edildiği aktarıldı. Libya ordusu 5 Haziran'da Terhune'yi Hafter milislerinden temizleyerek kentte kontrolü sağlamıştı. Daha önce de Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunmuştu. Öte yandan Libya'da silahlı grupların "Milli Muhafızlar" adıyla meşruiyet çatısı altına alınması planlanıyor. Milli Muhafızların, Hafter güçleri gibi darbeci gruplarla mücadelenin yanı sıra petrol tesislerinin korunmasında görev alması düşünülüyor.



RUSYA İLE TEMAS

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye ve Libya ile ilgili güncel güvenlik konularının ele alındığı bildirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise "Türk meslektaşlarımızla, ateşkesin ilan edilmesini sağlayacak yaklaşımların uyumlaştırılmasıyla ilgili çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

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