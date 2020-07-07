İngiliz Financial Times "Türkiye olmasa Libya'da felaket yaşanırdı" | Video

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Libya’da darbeci Halife Hafter’in Fransa için yük haline geldiğini, Fransa'nın Türkiye'yi suçlamasının asıl sebebin ise Hafter’e bel bağlayarak yaptığı hatanın üstünü örtme girişimi olduğunu yazdı.