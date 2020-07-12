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için kurban kestiler

için çeşitli ülkelerden destek mesajları gelirken, ’nın mağdur ve mazlum Müslümanlarının Ayasofya Camii’nin ibadete açılması sonrasında kurban kesti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Batı Afrika’dan Togo ile Moritanya müslümanları kurban kesmelerine dair videolarını paylaştı

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 20:32 Son Güncelleme: 12.7.2020 20:45 ABONE OL
Ayasofya Camii için kurban kestiler

Ayasofya'nın aslına rucu etmesi sonrasında Ayasofya Camii için çeşitli ülkelerden destek mesajı geldi. Afrika'nın mağdur ve mazlum Müslümanlarının Ayasofya Camii'nin ibadete açılması sonrasında kurban kesti.

KURBAN KESTİLER

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, sosyal medya hesabından Afrika'da kesilen kurbanların videosunu paylaştı. Batı Afrika ülkesi Togo'da, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması dolayısıyla kurban kesildi. AK Partili Özkaya, bu videoyu paylaşarak "Bu da Moritanya müslümanları. Onlar da Ayasofya'nın açılışı için deve kurban ederek dua ediyorlar... Elhamdulillah, dünya müslümanları ayakta" dedi.

Moritanya müslümanları, Ayasofya için deve kurban ettiler | Video

Togo'daki müslümanlar Ayasofya için kurban kestiler | Video

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Ayasofya Camii için kurban kestiler
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