Moritanya müslümanları, Ayasofya için deve kurban ettiler | Video

Ayasofya Camii için çeşitli ülkelerden destek mesajları gelirken, Afrika’nın mağdur ve mazlum Müslümanlarının Ayasofya Camii’nin ibadete açılması sonrasında kurban kesti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Batı Afrika’dan Togo ile Moritanya müslümanları kurban kesmelerine dair videolarını paylaştı