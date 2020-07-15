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SON DAKİKA! Twitter hacklendi! , Kim Kardashian, , Obama...

Gelen son dakika gelişmesine göre , , Barack Obama, Joe Biden, Jeff Bozes, Kanye West ve eşi Kim Kardashian West ve ünlü birkaç markanın Twitter hesaplarının hacklendiği açıklandı. Resmi hesaplardan atılan tweetlerde dijital para birimi olan ödemesi yapılacağı yazıldı. Atılan tweetlerde paylaşılan bitcoin cüzdanlarına para transferi yapılırsa iki katı geri ödeme yapılacağı yazıldı. Yaşanan olay sonrası Twitter'ın resmi hesabından olayın soruşturması yapıldığı ve kısa sürede herkesin bilgilendirileceği açıklandı. Hesapların hacklenme olayı sosyal medyada büyük yankı buldu. İddialara göre sadece hesaplar değil, komple Twitter paneli hacklendi. Hackerlar, istedikleri hesaptan istedikleri tweet'i atabiliyorlardı fakat Twitter mavi tikli hesaplardan tweet atılmasını engelledi.

Giriş Tarihi: 16.7.2020 00:31 Son Güncelleme: 16.7.2020 01:48 ABONE OL
SON DAKİKA! Twitter hacklendi! Elon Musk, Kim Kardashian, Bill Gates, Obama...

Son dakika... Dünya, Twitter'daki resmi hesapların hacklenmesini konuşuyor. Tesla'nın kurucusu Elon Musk, eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Kim Kardashian ve bilinen markalar olan UBER ve Apple'ın Twitter hesaplarının hacklendiği ortaya çıktı. Elon Musk'ın hesabından atılan tweette, cüzdanlara yapılacak olan bitcoin transferi sonrasında iki katı bitcoinin geri ödeneceği yazıldı.

100 BİN DOLARDAN FAZLA PARA TOPLANDIĞI İDDİA EDİLDİ

Fakat atılan tweetler dakikalar sonra silindi. Bunun bir aldatmaca olduğu iddiası da gündeme geldi. Atılan tweetler bir bitcoin cüzdanı paylaşıldı. Paylaşılan bitcoin cüzdanına transfer yapan cüzdanlara iki katı olarak geri ödeme yapılacağı ifade edildi. Hesapların hacklendiği iddiası da sosyal medyada geniş yankı buldu. Elon Musk'ın hesabından atılan tweette, "30 dakika içerisinde bana 1000 dolar yollayın, ben de size 2000 dolar geri yollayacağım." yazılıydı.

Yaşanan olay sonrası 100 bin dolardan fazla para toplandığı iddia edildi.

Aynı mesajın Bill Gates'in twitter hesabından da atıldığı görüldü. Atılan tweet dakikalar sonra silindi. Yapılan açıklamalara göre; hesapların hacklendiği ve paylaşılan bitcoin cüzdanlarının hackerlara ait olduğu ifade ediliyor. Kripto para piyasası Gemini'nin kurucu ortağı olan Cameron Winklevoss ise tüm kripto para twitter hesaplarının sınırlandırıldığını ifade etti.

UBER VE APPLE'IN TWİTTER HESAPLARI DA HACKLENDİ

Hacklenen diğer resmi Twitter hesapları da UBER ve APPLE'ın oldu. Benzer tweetlerin atıldığı hesapların da hacklendiği görüldü. Atılan tweetler dakikalar sonra silindi. Atılan tweette Covid-19 nedeniyle 10 milyon dolarlık bitcoin verileceği yazıldı. Apple'ın hesabından atılan tweette "Bitcoin'in desteklendiği" ifade edildi.

Paylaşılan cüzdanlara bitcoin transferlerinin yapıldığı görüldü. Fakat yapılan transfer işlemlerinin henüz yasal olup olmadığı bilinmiyor. Ayrıca en büyük kriptopara borsalarından biri olan Binance'ın da resmi Twitter hesabının hacklendiği görüldü.

TWİTTER'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Ünlü isim ve markaların hesaplarının hacklenmesinin ardından Twitter bir açıklamada bulundu. Twitter tarafından yapılan açıklamada, "Twitter'daki hesapları etkileyen bir güvenlik olayının farkındayız. Soruşturma ve düzeltmeler için gerekli olan adımları atıyoruz. Kısa süre içinde herkesi bilgilendireceğiz" denildi. Twitter daha sonra, mavi tikli olan hesaplardan tweet atılmasını engellediğini açıkladı.

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SON DAKİKA! Twitter hacklendi! Elon Musk, Kim Kardashian, Bill Gates, Obama...
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