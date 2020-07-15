SON DAKİKA: Bakan Koca 15 Temmuz 2020 günlük vaka sayılarını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2020 tarihine ait günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Açıklanan rakamlara göre 15 Temmuz 2020 tarihine ait vaka sayısı 947 ve vefat eden kişi sayısı ise 17. Bugün yapılan test sayısı 42.320. İyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısından fazla. İyileşen hasta sayısı 1013 olarak açıklandı.

Son dakika! 15 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı. | Video

BAKAN KOCA O İLLERİ AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından günlük vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.

15 TEMMUZ 2020 TARİHİ GÜNLÜK CORONAVİRÜS TABLOSU

Vaka sayısı: 947

Vefat eden kişi sayısı: 17

İyileşen hasta sayısı: 1013

Test sayısı: 42.320

TÜRKİYE'NİN TOPLAM CORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Toplam test sayısı: 4.107.498

Toplam vaka sayısı: 215.940

Toplam vefat sayısı: 5419

Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 1206

Toplam entübe hasta sayısı: 401

Toplam iyileşen hasta sayısı: 197.733

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan net mesajlar: FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz...

Google kullanıcıları dinliyor mu?