SON DAKİKA: Bakan Koca 15 Temmuz 2020 günlük vaka sayılarını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından 15 Temmuz 2020 tarihine ait günlük koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
Açıklanan rakamlara göre 15 Temmuz 2020 tarihine ait vaka sayısı 947 ve vefat eden kişi sayısı ise 17. Bugün yapılan test sayısı 42.320. İyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısından fazla. İyileşen hasta sayısı 1013 olarak açıklandı.
Son dakika! 15 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı. | Video
BAKAN KOCA O İLLERİ AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından günlük vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca, "1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor." ifadelerini kullandı.
15 TEMMUZ 2020 TARİHİ GÜNLÜK CORONAVİRÜS TABLOSU
Vaka sayısı: 947
Vefat eden kişi sayısı: 17
İyileşen hasta sayısı: 1013
Test sayısı: 42.320
TÜRKİYE'NİN TOPLAM CORONAVİRÜS BİLANÇOSU
Toplam test sayısı: 4.107.498
Toplam vaka sayısı: 215.940
Toplam vefat sayısı: 5419
Toplam yoğun bakım hasta sayısı: 1206
Toplam entübe hasta sayısı: 401
Toplam iyileşen hasta sayısı: 197.733
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