Video Haber Son dakika! 15 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı. | Video

Son dakika! 15 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı. | Video

Son dakika! 15 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı. | Video
15.07.2020 | 20:54

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Türkiye'de son 24 saatte korona virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 419 olduğu. Bugün 42 bin 320 test yapılırken, 947 yeni vaka tanısı konuldu, bin 13 kişi ise iyileşti.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün 947 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, toplam can kaybı 5 bin 419 oldu. 1013 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 197 bin 733'e yükseldi. Yoğun bakım hasta sayısı 1206, entübe hasta sayısı 401 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor" paylaşımını yaptı.

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