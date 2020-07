Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 15 Temmuz'un 4'üncü yılında önemli açıklamalar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarını ağırladı. Yemekli buluşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 15 Temmuz ile FETÖ'nün devletten temizlenmeye başladığını söyledi. Erdoğan, "Eski Türkiye tamamen mazide kalmıştır" dedi. Yeni Türkiye'nin gücüne dikkat çeken Erdoğan, "İcazet alan, yardım bekleyen Türkiye artık eskide kalmıştır. Milletin hak ve hukukunu koruma noktasında hiçbir engel tanımıyoruz. FETÖ'cü alçaklardan da işledikleri cinayetlerin hesaplarını hukuk önünde soruyoruz. FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Milletin evine, bu gazi mekana teşrif ettiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Gazilik mertebesine ulaşmış gazilerimizi şükranla yad ediyorum.

Şüphesiz evlat acısı yaşamak çok zordur. Bir anne, babanın en zor imtihanıdır. Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın. Eşini, kardeşi kaybetmenin acısını da yalnızca yaşayanlar bilir.

Şehadet mertebesine ulaşmak ne kadar ulvi bir derece ise, arkasında kalanlar için şükretmek de bu derece ulvi bir görevdir. Şehit ailelerimiz ile bir araya gelmeye, telefonda konuşmaya çalışıyorum. Şehit yakınlarımızın abideleşen metanetlerine bu ziyaretler ve görüşmelerde şahit oluyoruz.

Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar bu milletin de canından bir parçadır. Şehitlerimizin bıraktığı diğer yakınları ile birlikte, yetimleri ve öksüzleri de bu millete emanettir. Gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

Bir günün bir ömre asra bedel olduğu günler olur. 15 Temmuz bu millet için öyle bir geceydi. Tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak bir zafer kazanılmıştır. Milletimiz darbe girişimini engellemenin yanı sıra, topyekun bir işgali engellemiştir.

Atılan kurşunların, getirilen tedbirler karşısında adeta eridiği o gece, Allah'ın yardımı, aziz milletimizin cesareti, şehit ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde aydınlık bir geleceğe dönüşmüştür.

15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin DEAŞ'tan, YPG'ye kadar birçok terör örgütüne darbeler indirmesinin arkasında FETÖ'nün temizlenmesi vardır. Özel okullar tasfiye edilmeye başlandıkça çocuklarımızın ufku açılmaya başlamıştır. TSK, her türlü operasyonu icra edecek imkanlara kavuşmuştur. 15 Temmuz terörle mücadelede de bir milat olmuştur. Sadece ülke içinde değil, dışında da tarihin en büyük terör operasyonlarını düzenledik. Doğu Akdeniz'de attığımız adımlarla Kuzey Kıbrıs Türklerinin haklarını da koruduk.

İcazet alan, yardım bekleyen Türkiye artık eskide kalmıştır. Milletin hak ve hukukunu koruma noktasında hiçbir engel tanımıyoruz. FETÖ'cü alçaklardan da işledikleri cinayetlerin hesaplarını hukuk önünde soruyoruz. FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerindeki FETÖ'cü teröristi yurtdışında yakaladık ve getirdik.

Dost ve kardeş ülkeler FETÖ'ye karşı önlemlerini giderek artırıyor. Son FETÖ'cü de hukuk önünde hesap verene kadar yurtiçi ve dışında bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin hayatlarını kimseye muhtaç olmadan idame ettirmeleri bizim en başta gelen görevlerimizden biri. 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanlar, şehit ailelerinin acılarını istismar ederken biz hep sizin yanınızda olduk. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyet ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Şehitlik ve gazilik her türlü siyasi hesabın üstündedir. Gaziler ve şehitler bu milletin ortak değerleridir. 15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçıp, belediye başkanının evine sığınanların her mesele gibi bunu da istismar etmeye çalıştıklarının farkındayız. İftiralarla gazilerimiz ve şehit yakınlarımızın kafalarını bulandırmaya çalışıyorlar. Her zaman şehit yakınlarımız ve gazilerimizin yanındayız.

15 Temmuz şehit yakınlarımız ve gazilerimiz için 340 milyon Lira para toplanmıştır. Biz de bu paranın amacına uygun kullanılması için vakıf kurduk. Vakfımız birileri ne kadar yıpratmaya çalışsa da şehit yakınlarımız ve gazilerimizin ihtiyaçları için çaba gösteriyor. Koronavirüs salgını döneminde vakfımız ayda 1000 TL destek uygulamasını hayata geçirmiştir. İmkanlar el verdikçe bunu sürdürmeye devam etmek istiyoruz.

Cennet ile müjdelenen şehitlerimizin yakınlarına sunulan maddi destekler devletimizin vefa göstergesidir. Yoksa şehitlik mertebesi ile mukayese edilen bir şey değildir.

Siz gazilerimiz ve şehit yakınlarımız ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.