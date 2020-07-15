Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilerle buluşmada önemli açıklamalar | Video

Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski Türkiye tamamen mazide kalmıştır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarına koronavirüs salgını döneminde kurulan vakıf aracılığı ile maddi destekte bulunulduğunu söyledi. Erdoğan, vakfa muhalefetin iftiralar atarak kafa bulandırmaya çalıştığını dile getirdi.