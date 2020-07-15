Video Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilerle buluşmada önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilerle buluşmada önemli açıklamalar | Video

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilerle buluşmada önemli açıklamalar | Video
15.07.2020 | 16:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilerle buluşmada önemli açıklamalar | Video 16:47
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilerle buluşmada önemli açıklamalar | Video 15.07.2020 | 16:36
Son dakika: 3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldürdü! Vahşetin görüntüleri kan dondurdu | Video 01:02
Son dakika: 3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldürdü! Vahşetin görüntüleri kan dondurdu | Video 15.07.2020 | 15:44
Yavaş'ın adamları AK Partili üyelere saldırdı | Video 02:09
Yavaş'ın adamları AK Partili üyelere saldırdı | Video 15.07.2020 | 15:48
Darbeye direnen Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrısever o gece millete böyle seslenmiş | Video 02:01
Darbeye direnen Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrısever o gece millete böyle seslenmiş | Video 15.07.2020 | 15:23
15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu | Video 04:21
15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir'in kabrinde ziyaretçi yoğunluğu | Video 15.07.2020 | 14:31
60 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıda bulunurken böyle görüntülendi, gözaltına alındı | Video 00:54
60 yaşındaki adam köpeğe cinsel saldırıda bulunurken böyle görüntülendi, gözaltına alındı | Video 15.07.2020 | 13:19
OSB'de yangın. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor | Video 00:15
OSB'de yangın. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor | Video 15.07.2020 | 13:07
Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı: Ne unuturuz ne de unuttururuz | Video 00:58
Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz mesajı: "Ne unuturuz ne de unuttururuz" | Video 15.07.2020 | 13:04
Ayasofya Camii'nde o tabelalar kaldırıldı | Video 01:51
Ayasofya Camii'nde o tabelalar kaldırıldı | Video 15.07.2020 | 12:50
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de | Video 06:06
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'de | Video 15.07.2020 | 12:06
Son Dakika: 15 Temmuz Gazisi'nden gözleri yaşartan sözler Bir kez değil bin kez | Video 05:52
Son Dakika: 15 Temmuz Gazisi'nden gözleri yaşartan sözler "Bir kez değil bin kez" | Video 15.07.2020 | 11:44
Ayasofya'nın cami olması kararıyla ilgili iki gencin yorumu sosyal medyada tartışma konusu oldu | Video 01:20
Ayasofya'nın cami olması kararıyla ilgili iki gencin yorumu sosyal medyada tartışma konusu oldu | Video 15.07.2020 | 11:24
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda neler yaşandı? | Video 13:32
15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda neler yaşandı? | Video 15.07.2020 | 11:17
Adana'da FETÖ'cülerin ByLock hilesi ortaya çıktı | Video 01:31
Adana'da FETÖ'cülerin ByLock hilesi ortaya çıktı | Video 15.07.2020 | 11:01
Fatih'te tarihi surların bir bölümünde çökme meydana geldi | Video 02:07
Fatih'te tarihi surların bir bölümünde çökme meydana geldi | Video 15.07.2020 | 10:47
Kocaeli TEM Otoyolu'nda balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 03:00
Kocaeli TEM Otoyolu'nda balık yüklü tır devrildi: 1 yaralı | Video 15.07.2020 | 10:44
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Atatürk Havalimanı'nın kulesinde neler yaşandı? | Video 06:27
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Atatürk Havalimanı'nın kulesinde neler yaşandı? | Video 15.07.2020 | 10:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışan FETÖ'cü hainler nasıl yakalandı? | Video 02:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemeye çalışan FETÖ'cü hainler nasıl yakalandı? | Video 15.07.2020 | 09:51
Ayasoyfa Camii yeniden ibadete açılacağı güne hazırlanıyor! | Video 03:36
Ayasoyfa Camii yeniden ibadete açılacağı güne hazırlanıyor! | Video 15.07.2020 | 09:24
15 Temmuz gecesi nöbet tuttu, şimdi şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor | Video 04:41
15 Temmuz gecesi nöbet tuttu, şimdi şehit ailelerine ücretsiz hizmet veriyor | Video 15.07.2020 | 09:51

Son Dakika Haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki buluşmada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski Türkiye tamamen mazide kalmıştır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarına koronavirüs salgını döneminde kurulan vakıf aracılığı ile maddi destekte bulunulduğunu söyledi. Erdoğan, vakfa muhalefetin iftiralar atarak kafa bulandırmaya çalıştığını dile getirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA