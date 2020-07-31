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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi

Başkan , Azerbaycan Cumhurbaşkanı , bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

İHA
Giriş Tarihi: 31.7.2020 15:05 Son Güncelleme: 31.7.2020 15:07 ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DÜNYA LİDERLERİ İLE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Umman Sultanı Heysem bin Tarık, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderlerin karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmelerde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konularda iş birliğinin güçlendirilmesi kararlılığı vurgulandı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi
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