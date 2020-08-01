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haberi: İnsanlığın en büyük utançlarından biriydi! 114 yıl geciken özür

haberi: ABD’nin kentinde, 1906 yılında bir afrikalı, 1 hafta süreyle maymun kafesinde orangutanlarla birlikte tutuldu. Hayvanat bahçesini gezen yüzlerce kişi, orangutanlarla birlikte maymun kafesinde yaşayan Kongolu ’yı izledi. Yetkililer, 114 yıl geciken özürü basın açıklaması yaparak yayınladı.

DHA
Giriş Tarihi: 1.8.2020 17:06 Son Güncelleme: 1.8.2020 17:12 ABONE OL
Son dakika haberi: İnsanlığın en büyük utançlarından biriydi! 114 yıl geciken özür

Son dakika haberi... 1906 yılında Bronx Hayvanat Bahçesi'nde maymunların ve orangutanların yaşadığı bölüme, Ota Benga adlı bir Afrikalı kapatılmış ve 1 hafta boyunca maymunlarla birlikte sergilenmişti. Bronx Hayvanat Bahçesi'ni yöneten Yaban Hayatı Koruma Derneği (WCS), 114 yıl sonra basın açıklaması yayımlayarak özür diledi.

WCS Başkanı ve CEO'su Cristián Samper yayımladığı açıklamada "Birçok insanın ve neslin bu eylemlerden zarar görmesinden dolayı derinden pişmanlık duyuyoruz" dedi. Samper "Açık ve sistemik ırkçılığın devam ettiğini ve kurumumuzun bununla yüzleşmesi için daha büyük bir rol oynaması gerektiğini kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsanat bahçeleri!

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Son dakika haberi: İnsanlığın en büyük utançlarından biriydi! 114 yıl geciken özür
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