Son dakika: Muharrem İnce iki ayrı anket yaptırdı! Parti içinden talepler var...

Ankara kulisleri, Muharrem İnce'nin CHP'den umudu kestiği ve yeni parti kuracağı iddiaları ile çalkalandı. İnce, tüm Türkiye'de yüksek sesle konuşulan iddia karşısında ilk kez ses çıkarmadı. İnce, kurultay ile ilgili tek satır yorum yapmadı, parti iddialarını da yalanlamadı.

Sessizliğini ise, parti kurmayacak diyen ANKA'ya karşı bozdu. Jet şekilde haberi yalanladı, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" ifadelerini kullandı.