Son dakika: Muharrem İnce iki ayrı anket yaptırdı! Parti içinden talepler var...

CHP'de 37. Olağan Kurultay sonrası kazan kaynamaya devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu, parti içinde ilk kez bu kadar güçlü olarak seçime girmiş ve seçilmişti. Ancak kurultay sonrası CHP'de çok büyük bir bölünme havası hakim. Paralel liste tartışmaları, tehdit ve baskılarla delegelerin oy vermesinin engellendiği iddiaları kurultay sonrası en çok konuşulan konular arasında yer alıyordu. Ta ki, Muharrem İnce'nin sessizliğinin altından yeni parti kurma düşüncesi çıkana kadar.
Ankara kulisleri, Muharrem İnce'nin CHP'den umudu kestiği ve yeni parti kuracağı iddiaları ile çalkalandı. İnce, tüm Türkiye'de yüksek sesle konuşulan iddia karşısında ilk kez ses çıkarmadı. İnce, kurultay ile ilgili tek satır yorum yapmadı, parti iddialarını da yalanlamadı.
Sessizliğini ise, parti kurmayacak diyen ANKA'ya karşı bozdu. Jet şekilde haberi yalanladı, "Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım" ifadelerini kullandı.
İnce'nin parti kurma konusunda nabız yokladığı ve tabandan gelen talebe göre hareket edeceği belirtiliyor. Bodrum'da hem tatil yapan hem de tabanın taleplerini ve gelen desteği değerlendiren Muharrem İnce'nin yakın kurmaylarına, "Kurultaydan sonra çok talep alıyorum" dediği de Ankara kulislerinde konuşuluyor.
Muharrem İnce'nin, yeni parti kurması durumunda ne kadar oy alabileceğine dair anketler yaptırdığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. İnce'nin, anketlerde yüzde 9.5 civarında bir oy alabileceğini saptadığı söyleniyor.
İnce, kesin olarak kararını vermiş değil. Ancak, partide tek adamlığın güçlenmesi, partinin çizgisinden uzaklaşması, Atatürkçü CHP'lilerin ötekileştirilmesi, son kurultayda yaşananlar İnce'yi adım adım yeni partiye sürüklüyor. İnce'ye parti içinden birçok kişinin parti kurması konusunda telkinde bulunduğu ve desteğini açıkladığı da kulislerde konuşuluyor.
CHP, içindeki bir kesimin Kemal Kılıçdaroğlu'na baskı yaptığı ve İnce'nin gönlünün alınması gerektiğini söylediği haberleri çıkmış, CHP'en bir yalanlama gelmemişti.