Video Yaşam Son Dakika Haberi: Muharrem İnce CHP'den ayrılıp yeni parti kurarsa ne olur? | Video

Son Dakika Haberi: Muharrem İnce CHP'den ayrılıp yeni parti kurarsa ne olur? | Video

Son Dakika Haberi: Muharrem İnce CHP'den ayrılıp yeni parti kurarsa ne olur? | Video
03.08.2020 | 12:27

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Son dakika... Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, canlı yayında; Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddialarını değerlendirdi ve son durumu yorumladı...

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