Son Dakika Haberi: Muharrem İnce CHP'den ayrılıp yeni parti kurarsa ne olur? | Video
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Son dakika... Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı, canlı yayında; Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddialarını değerlendirdi ve son durumu yorumladı...