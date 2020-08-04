Son Dakika Haberi: CHP'li Muharrem İnce cephesinde ok yaydan çıktı! Muharrem İnce yeni partiyi ne zaman açıklayacak? | Video
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Son dakika... Bir süredir kulislerde konuşulan Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak yeni bir parti kuracağı iddiları ile ilgili flaş gelişmeelr arat arda yaşanıyor! CHP'li Muharrem İnce'nin yakın cevresi ile paylaştığı bilgiler Muharrem İnce cephesinde okun yaydan çıktığı yönünde! CHP'den ayrılarak yeni parti kurması beklenen Muharrem İnce'nin partisine TBMM'den kangi milletvekilleri CHP'den istifa ederek katılacak? İşte Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak kurmnası mutemel yeni oarti iel iklgi son gelişmeler ve yeni partide yer alması beklenen muhtemel isimler...