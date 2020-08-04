Son dakika: Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamanın arkasında İsrail mi var? Flaş açıklama

Akşam saatlerinde Lübnan'ın Beyrut şehrinde yaşanan patlamadan son dakika gelişmeleri üst üste geliyor. Beyrut Limanı yakınlarında gerçekleşen patlamadan gelen görüntüler herkesi dehşete düşürdü. Bütün dünyanın gözü kulağı Beyrut'tan gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Beyrut Valisi Abbud, limanda yaşanan patlamayı Nagazaki ve Hiroşima facialarına benzetti.

LÜBNAN KIZILHAÇI: BEYRUT'TAKİ PATLAMADA YÜZLERCE YARALI VAR

Lübnan Kızılhaç Örgütü, başkent Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını duyurdu.

Kızılhaç Örgütü yetkililerinden Georges Kettaneh, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını belirtti. Patlamada ölülerin de olduğunu aktaran Kettaneh, sayı hakkında herhangi bir detay vermedi.

Öte yandan Lübnan Kızılhaç Örgütü, twitter hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, kendi bünyesinde ve ülkenin farklı bölgelerinde bulunan tüm ambulansların Beyrut'ta gönderildiği bilgisini paylaştı.

LÜBNAN HİZBULLAHI: "BEYRUT'TAKİ PATLAMADA SİLAH DEPOLARIMIZIN HEDEF ALINDIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR"

Lübnan Hizbullah'ı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.

Son dakika! Beyrut'ta büyük patlama! İşte şok görüntüler! | Video

Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

BEYRUT'TAKİ PATLAMADA BİLANÇO NETLEŞİYOR: EN AZ 10 ÖLÜ



Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut liman bölgesinde bulunan bir depoda meydana gelen şiddetli patlamayla sarsıldı. Patlamanın ardından bilanço netleşmeye başladı. Lübnan güvenlik ve sağlık kaynaklarına göre şu ana kadar 10 kişinin cansız bedenleri hastanelere ulaştı. Patlamanın etkisiyle bölgedeki binaların camları kırıldığı, bazılarının balkonlarının çöktüğü ifade edildi. Ayrıca çok sayıda kişinin de patlamanın şiddetiyle etrafa saçılan parçalar ve enkaz nedeniyle yaralandığı aktarıldı. Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evinin yakınlarında meydana gelen patlamada hükümet binasının da zarar gördüğü belirtildi.

İSRAİL'DEN BEYRUT'TAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.