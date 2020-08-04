Lübnan'daki patlamanın ardından Beyrut Valisi'nden son dakika açıklaması! "Nagazaki ve Hiroşima gibi..."

Ortadoğu'nun önemli ülkeleri arasında yer alan Lübnan'ın Beyrut şehrinde büyük bir patlama meydana geldi. Hem çevredekilerin hem de o sırada denizde olanların çektiği görüntüler dehşeti gözler önüne serdi. Beyrut kaynakları patlamanın patlayıcıların bulunduğu depodaki yangın nedeniyle yaşandığını ifade ederken Beyrut Valisi Mervan Abbud, limanda meydana gelen patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti. Patlama sonrası ortaya çıkar mantar bulutu da sosyal medyada atom bombası iddialarına neden oldu.

Son dakika! Beyrut'ta büyük patlama! İşte şok görüntüler! | Video

Son dakika! Beyrut'ta şiddetli patlama! İşte patlama anı | Video