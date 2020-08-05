Son Dakika Haberi: 'Simpsonlar Beyrut patlamasını da bildi' iddiası olay oldu! İşte Sipmsons diizisindeki dev patlama | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
11:59
Son dakika haberi: Lübnan'daki, dev patlama sabotaj mı? | Video 05.08.2020 | 10:26
00:45
09:20
00:33
Son Dakika haberi: Malatya'da 4,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem | Video 05.08.2020 | 08:15
01:50
Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi | Video 04.08.2020 | 21:31
03:20
01:42
03:42
02:24
00:37
07:15
02:26
02:30
00:49
03:01
02:45
02:01
02:21
İzmir'deki yangın büyüyor...Siteler boşaltıldı | Video 03.08.2020 | 21:01
00:09
Son dakika... Simpsonlar çizgi film dizisinde, Lübnan'da bugün yaşanan patlamaya benzer bir sahne sosyal medyada olay oldu! ABD'de yayınlanan ve pek çok tarihi olayı önceden bildiği iddia edilen Simpsons isimli çizgi film dizisi Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki dev patlama ile yine gündem oldu! Simpsonlar çizgi filmindeki baba Simpson Batılıların gözündeki Ortadoğulu prototipi bir karakterden aldığı bombayı patlattığı anlar sosyal medyada Beyrut patlaması kehaneti olarak yorumlandı. İşte Simpsons çizgi dizisindeki akılalmaz Lübnan'daki dev patlama kehaneti...