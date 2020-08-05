Son Dakika Haberi: Beyrut'taki dev patlamaya hangi madde sebep oldu? 'İsrail saldırdı' iddiası... | Video
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Son dakika... Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki dev patlamaya hangi madde sebep oldu? Beyrut'taki dev patlamaya amonyum nitrat mı sebep oldu? Beyrut'ta dev patlamanın İsrail saldırıs olduğu iddiaları doğru mu? Bahçeşehir Üniversite Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, canlı yayında Beyrut'taki atom bombasını andıran dev patlamanın detaylarını yorumladı...