Son Dakika: Beyrut patlamasında kendi ölümünü çeken kadının görüntülerindeki şok sesler olay oldu | Video
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Son dakika haberi: Lübnan'daki, dev patlama sabotaj mı? | Video 05.08.2020 | 10:26
Son dakika haberi... Beyrut'ta dev patlamasında ölen kadının akıllı cep telefonundan çıkan patlama videosu görüntüleri sosyal medyada olay oldu! Şok görüntülerde Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki dev patlama öncesinde jet uçağı sesleri duyulduğu ardından ise patlamaların olduğu ve dev bir patlama ile kadının öldüğü anlar görülüyor. Sosyal medyada; dev patlamada ölen kadının cep telefonunda çıktığı iddia edilen görüntülerdeki jet seslerinin savaş uçaklarına ait olduğu ve olayın bir bombalama olduğu yorumları yapıldı...