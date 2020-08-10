Son dakika haberi: Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından flaş karar! Lübnan Başbakanı Hassan Diyab istifa etti

Son dakika haberi... Lübnan'da meydana gelen patlamanın ardından başlayan hükümet karşıtı protestoların sonucunda hükümet istifasını sunduğunu duyurdu. Edinilen son dakika habere göre; Lübnan Başbakanı Hasan Diyab, kabine toplantısında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tüm hükümet istifa etti" dedi.

SORUŞTURMA ADALET KONSEYİNE DEVREDİLDİ

Lübnan hükümetinin, geçen hafta ağır can ve mal kaybına yol açan Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturmayı Adalet Konseyine devrettiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, sabah saatlerinde telefonda görüştüğü Başbakan Hassan Diyab'a Beyrut'ta deprem etkisi yaratan patlamayla ilgili soruşturma yetkisini devretmesi talebinde bulundu.

Başbakan Diyab da bunun üzerine söz konusu soruşturma yetkisini Adalet Konseyine devretti.

Lübnan Adalet Konseyi, ulusal güvenliğe yönelik tehditlerin yanı sıra terör ve silah ticareti gibi özel konuların görüldüğü mahkeme olarak biliniyor.

PATLAMADA HAYATINI KAYBEDEN 5 KİŞİNİN CESEDİNE DAHA ULAŞILDI

Öte yandan Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, ordunun yerli ve yabancı arama kurtarma ekipleriyle yürüttüğü çalışmalar sonucu Beyrut Limanı'nda 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Son Dakika | Lübnan'nın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı | Video

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Son dakika: Lübnan'da büyük patlamanın ardından bir istifa daha!