Son Dakika | Lübnan'nın başkenti Beyrut'taki dev patlamanın en net görüntüleri ortaya çıktı | Video
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Son dakika haberi! Lübnan'nın başkenti Beyrut'taki patlamanın şoku henüz atlatılamazken ortaya yeni görüntüler çıkmaya devam ediyor. Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda meydana gelen patlamanın en net görüntüleri yayınlandı. Patlama sonrası oluşan şok dalgasıyla çevredeki binalarda oluşan hasar saniye saniye kameralara yansıdı.