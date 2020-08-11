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'dan son dakika coronavirüs aşısı haberi | İlk covid-19 aşısı tescillendi

Dünya genelinde 20 milyonun üzerinde enfekte kişinin olduğu corona virüs ile mücadele kapsamına aşı ve ilaç çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Coronavirüs aşısı ile ilgili 'dan gelen son dakik haber tüm dünyayı umutlandırdı. Rusya lideri yaptığı son dakika açıklamasında Covid-19'a karşı 'da geliştirdikleri aşının tarafından onaylandığını açıkladı. İşte koronavirüs aşısı ie ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.8.2020 11:38 Son Güncelleme: 11.8.2020 12:11 ABONE OL
Rusya'dan son dakika coronavirüs aşısı haberi | İlk covid-19 aşısı tescillendi

Coronavirüs aşısı ile ilgili 'dan gelen son dakik haber tüm dünyayı umutlandırdı. Rusya lideri yaptığı açıklamasında Covid-19'a karşı 'da geliştirdikleri aşının tarafından onaylandığını açıkladı.

İŞTE SON DAKİKA HABERİN DETAYLARI...

Rusya'dan son dakika coronavirüs aşısı haberi | İlk covid-19 aşısı tescillendi

RESMEN DUYURULDU

Devlet Başkanı , daha önce deneyleri tamamlandığı açıklanan koronavirüs aşısının tescil edildiğini resmen duyurdu.

Son Dakika Haberi | Rusya'dan dünyaya Covid-19 aşısı müjdesi! Putin'in kızına ilk corona virüsü aşısı yapıldı | Video

Rus liderin verdiği bilgiye göre, Covid-19'a karşı 'da geliştirilen aşı tarafından onaylandı. Putin, kısa süre içinde aşının üretimine başlamayı umut ettiğini söyledi.

Rusya'dan son dakika coronavirüs aşısı haberi | İlk covid-19 aşısı tescillendi

TÜM TESTLERDEN GEÇTİ

Aşının gerekli tüm testlerden geçtiğini belirten Putin, kızlarından birinin de aşı olduğunu kaydetti.

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Rusya'dan son dakika coronavirüs aşısı haberi | İlk covid-19 aşısı tescillendi
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