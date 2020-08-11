Rusya'dan son dakika coronavirüs aşısı haberi | İlk covid-19 aşısı tescillendi

Coronavirüs aşısı ile ilgili Rusya'dan gelen son dakik haber tüm dünyayı umutlandırdı. Rusya lideri Vladimir Putin yaptığı açıklamasında Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirdikleri aşının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.
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RESMEN DUYURULDU
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce deneyleri tamamlandığı açıklanan koronavirüs aşısının tescil edildiğini resmen duyurdu.
Son Dakika Haberi | Rusya'dan dünyaya Covid-19 aşısı müjdesi! Putin'in kızına ilk corona virüsü aşısı yapıldı | Video
Rus liderin verdiği bilgiye göre, Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirilen aşı Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandı. Putin, kısa süre içinde aşının üretimine başlamayı umut ettiğini söyledi.
TÜM TESTLERDEN GEÇTİ
Aşının gerekli tüm testlerden geçtiğini belirten Putin, kızlarından birinin de aşı olduğunu kaydetti.