Rusya'dan son dakika coronavirüs aşısı haberi | İlk covid-19 aşısı tescillendi

Coronavirüs aşısı ile ilgili Rusya'dan gelen son dakik haber tüm dünyayı umutlandırdı. Rusya lideri Vladimir Putin yaptığı açıklamasında Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirdikleri aşının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.

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