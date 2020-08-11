Son Dakika Haberi | Rusya'dan dünyaya Covid-19 aşısı müjdesi! Putin'in kızına ilk corona virüsü aşısı yapıldı | Video

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin'den dünyaya corona virüsü aşısı müjdesi! İlk Covid-19 aşısı Putin'in kızına da yapıldı! Dünyayı aksıp kavuran coroan virüsü salgını (Covid-19) aşısı müjdesi Rusya'dan geldi! Rusya, dünyaya Covid - 19 aşısının bulunudğunu ve tescillendiğini duyurdu! Corona visürü aşısı ne zaman piyasaya çıkacak? Covid-19 aşısı ne zaman satışa çıkıyor? İşte Rusya'dan son corona virüsü tedavisi ve aşısı hakkında yaşanan gelişmeler...