Son Dakika Haberi | Rusya'dan dünyaya Covid-19 aşısı müjdesi! Putin'in kızına ilk corona virüsü aşısı yapıldı | Video
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Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Putin'den dünyaya corona virüsü aşısı müjdesi! İlk Covid-19 aşısı Putin'in kızına da yapıldı! Dünyayı aksıp kavuran coroan virüsü salgını (Covid-19) aşısı müjdesi Rusya'dan geldi! Rusya, dünyaya Covid - 19 aşısının bulunudğunu ve tescillendiğini duyurdu! Corona visürü aşısı ne zaman piyasaya çıkacak? Covid-19 aşısı ne zaman satışa çıkıyor? İşte Rusya'dan son corona virüsü tedavisi ve aşısı hakkında yaşanan gelişmeler...