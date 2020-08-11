Son dakika haberi: Yunanistan, Oruç Reis hamlesinden sonra çıldırdı! Doğu Akdeniz'de kendi iddiasını çürüttü

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi yayınlanan 2. Navtex ilanının ardından Akdeniz'de araştırma yapacağı bölgeye ulaştı. Oruç Reis'in araştırmaya başlamasının ardından Yunanistan panikledi. Yunan ordusunda izinler iptal edilirken hükümet AB'yi yardıma çağırdı. Bütün bu gelişmelerin ardından yaşanan gelişmeler Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A haber'de değerlendirdi.
TÜRKİYE'NİN AKDENİZ HAMLESİ İLE VERDİĞİ MESAJLAR...
Abdullah Ağar yaptığı açıklamasında; Şimdi açıkçası Türkiye'yi çok zorladılar, hem de By pass etmeye hatta aldatmaya arkasından vurmaya kalktılar. Türkiye en başından beri bir cümle kurdu. Dedi ki "burası hepimizin karası olduğu bir deniz alanı. Bu deniz alanı hakkaniyet çerçevesinde uluslararası hukuka uygun bir şekilde paylaşalım." Ama Yunanistan çok ilginç bir şekilde geçmişte yaptıklarına benzer mahiyette şımararak, arsızlaşarak hatta ve hatta son derece ihtiraslı davranarak ve büyük hesapların içerisinde bir proxy devlet gibi davranarak Türkiye'nin geleceğini yok edecek bir takım adımlar atmaya başladı.
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TÜRKİYE YAPMASI GEREKENİ YAPTI
Şimdi Türkiye, Meis adası geriliminde diploması kapılarını açık bıraktı. Oruç Reis girecekti navtex bölgesine Almanya'nın devreye girmesi ile bir takım sözler vermesi ile "tamam" dedi "diplomasi kapısı açık kalsın. Biz bir süre deha bekleyelim."
Milli Savunma Bakanı Trakya ziyaretinde son derece ılımlı mesajlar verdi Yunanistan'a. Ama Yunanistan bütün bunları görmeyerek Mısır ile bir anlaşma yaptı. Türkiye bunun üzerine yapması gerekeni yaptı. Donanmasını ortaya koyarak Sayın Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu bildirimle eş güdümlü bir zamanlama ile alana girdi.
TÜRKİYE KARARLILIĞINI ORTAYA KOYDU!
Yunanistan pek çok tehdit savurmuştu. Buralar benim egemenliğim demişti. Biz de egemenlik burada, ben hem araştırma gemimle buradayım ile buradayım hem donanmam ile buradayım hem de haklarımla buradayım. Şimdi bunu ortaya koyunca Yunanistan açıkçası şu ana kadar savurmuş olduğu tehditlerin devamından başka bir şey yapamadı.
YUNANİSTAN KENDİ TEZİNİ ÇÜRÜTTÜ!
"İtalya ile İyon Denizi'nde yapmış olduğu anlaşma ile kendi adalarını yok saymış oldu Yunanistan. Diğer ülkeler ile yapmış olduğu anlaşmaları adalar üzerinden yapmaya kalktı. Mısır ile yapmış olduğu anlaşmada ise Meis adasını yok saymış oldu. Yani 3 farklı anlaşma modeli ortaya koydu. Kendi içerisindeki tutarsızlığı anlatmaya çalışıyorum."
YUNANİSTAN BEDELİNİ MUTLAKA ÖDEYECEK!
Ağar açıklamasında; "Türkiye bunun cevabını kendi gücüyle donanmasının gücüyle vermeyecek uluslararası hukuk çerçevesinde verecek. Zaman içerisinde göreceksiniz. Çünkü böyle bir hukuk yok. Uluslararası hukukta da yok. Arkasında ağa ağabeyleri dursa da yine onlarla beraber oluşan hukuklarda da yok. Yani böylesine bir garabetin arkasına imza attı. Bunun bedelini Yunanistan hem uluslararası hukuk çerçevesinde hem hakkaniyet çerçevesinde hem de irade ve kararlılık çerçevesinde mutlaka ödeyecek. " dedi.