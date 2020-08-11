Son dakika haberi: Yunanistan, Oruç Reis hamlesinden sonra çıldırdı! Doğu Akdeniz'de kendi iddiasını çürüttü

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Son dakika haberi: , hamlesinden sonra çıldırdı! Doğu 'de kendi iddiasını çürüttü

Sismik Araştırma Gemisi yayınlanan 2. Navtex ilanının ardından ’de araştırma yapacağı bölgeye ulaştı. Oruç Reis'in araştırmaya başlamasının ardından panikledi. Yunan ordusunda izinler iptal edilirken hükümet AB’yi yardıma çağırdı. Bölgeden son dakika haberleri peş peşe geliyor. Yunanistan, Akdeniz'de yaptığı korsan anlaşmalar ile ne yapmaya çalışıyor? Yunanistan'ın Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesinin ardından attığı adımların sonucu ne olur? Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri A Haber'de değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 11.8.2020 10:59 Son Güncelleme: 11.8.2020 11:00 ABONE OL
Son dakika haberi: Oruç Reis hamlesi Yunanistan'ı panikletti! Yunanistan mutlaka bedelini ödeyecek!

Sismik Araştırma Gemisi yayınlanan 2. Navtex ilanının ardından 'de araştırma yapacağı bölgeye ulaştı. Oruç Reis'in araştırmaya başlamasının ardından panikledi. Yunan ordusunda izinler iptal edilirken hükümet AB'yi yardıma çağırdı. Bütün bu gelişmelerin ardından yaşanan gelişmeler Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar A haber'de değerlendirdi.

Son dakika haberi: Oruç Reis hamlesi Yunanistan'ı panikletti! Yunanistan mutlaka bedelini ödeyecek!

TÜRKİYE'NİN AKDENİZ HAMLESİ İLE VERDİĞİ MESAJLAR...

Abdullah Ağar yaptığı açıklamasında; Şimdi açıkçası Türkiye'yi çok zorladılar, hem de By pass etmeye hatta aldatmaya arkasından vurmaya kalktılar. Türkiye en başından beri bir cümle kurdu. Dedi ki "burası hepimizin karası olduğu bir deniz alanı. Bu deniz alanı hakkaniyet çerçevesinde uluslararası hukuka uygun bir şekilde paylaşalım." Ama çok ilginç bir şekilde geçmişte yaptıklarına benzer mahiyette şımararak, arsızlaşarak hatta ve hatta son derece ihtiraslı davranarak ve büyük hesapların içerisinde bir proxy devlet gibi davranarak Türkiye'nin geleceğini yok edecek bir takım adımlar atmaya başladı.

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Son dakika haberi: Oruç Reis hamlesi Yunanistan'ı panikletti! Yunanistan mutlaka bedelini ödeyecek!

TÜRKİYE YAPMASI GEREKENİ YAPTI

Şimdi Türkiye, Meis adası geriliminde diploması kapılarını açık bıraktı. girecekti navtex bölgesine Almanya'nın devreye girmesi ile bir takım sözler vermesi ile "tamam" dedi "diplomasi kapısı açık kalsın. Biz bir süre deha bekleyelim."

Milli Savunma Bakanı Trakya ziyaretinde son derece ılımlı mesajlar verdi 'a. Ama Yunanistan bütün bunları görmeyerek Mısır ile bir anlaşma yaptı. Türkiye bunun üzerine yapması gerekeni yaptı. Donanmasını ortaya koyarak Sayın Erdoğan'ın ortaya koymuş olduğu bildirimle eş güdümlü bir zamanlama ile alana girdi.

Son dakika haberi: Oruç Reis hamlesi Yunanistan'ı panikletti! Yunanistan mutlaka bedelini ödeyecek!

TÜRKİYE KARARLILIĞINI ORTAYA KOYDU!

pek çok tehdit savurmuştu. Buralar benim egemenliğim demişti. Biz de egemenlik burada, ben hem araştırma gemimle buradayım ile buradayım hem donanmam ile buradayım hem de haklarımla buradayım. Şimdi bunu ortaya koyunca Yunanistan açıkçası şu ana kadar savurmuş olduğu tehditlerin devamından başka bir şey yapamadı.

Son dakika haberi: Oruç Reis hamlesi Yunanistan'ı panikletti! Yunanistan mutlaka bedelini ödeyecek!

YUNANİSTAN KENDİ TEZİNİ ÇÜRÜTTÜ!

"İtalya ile İyon Denizi'nde yapmış olduğu anlaşma ile kendi adalarını yok saymış oldu . Diğer ülkeler ile yapmış olduğu anlaşmaları adalar üzerinden yapmaya kalktı. Mısır ile yapmış olduğu anlaşmada ise Meis adasını yok saymış oldu. Yani 3 farklı anlaşma modeli ortaya koydu. Kendi içerisindeki tutarsızlığı anlatmaya çalışıyorum."

Son dakika haberi: Oruç Reis hamlesi Yunanistan'ı panikletti! Yunanistan mutlaka bedelini ödeyecek!

YUNANİSTAN BEDELİNİ MUTLAKA ÖDEYECEK!

Ağar açıklamasında; "Türkiye bunun cevabını kendi gücüyle donanmasının gücüyle vermeyecek uluslararası hukuk çerçevesinde verecek. Zaman içerisinde göreceksiniz. Çünkü böyle bir hukuk yok. Uluslararası hukukta da yok. Arkasında ağa ağabeyleri dursa da yine onlarla beraber oluşan hukuklarda da yok. Yani böylesine bir garabetin arkasına imza attı. Bunun bedelini hem uluslararası hukuk çerçevesinde hem hakkaniyet çerçevesinde hem de irade ve kararlılık çerçevesinde mutlaka ödeyecek. " dedi.

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Son dakika haberi: Yunanistan, Oruç Reis hamlesinden sonra çıldırdı! Doğu Akdeniz'de kendi iddiasını çürüttü
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