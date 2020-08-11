Son dakika haberi: Yunanistan, Oruç Reis hamlesinden sonra çıldırdı! Doğu Akdeniz'de kendi iddiasını çürüttü

TÜRKİYE'NİN AKDENİZ HAMLESİ İLE VERDİĞİ MESAJLAR...

Abdullah Ağar yaptığı açıklamasında; Şimdi açıkçası Türkiye'yi çok zorladılar, hem de By pass etmeye hatta aldatmaya arkasından vurmaya kalktılar. Türkiye en başından beri bir cümle kurdu. Dedi ki "burası hepimizin karası olduğu bir deniz alanı. Bu deniz alanı hakkaniyet çerçevesinde uluslararası hukuka uygun bir şekilde paylaşalım." Ama Yunanistan çok ilginç bir şekilde geçmişte yaptıklarına benzer mahiyette şımararak, arsızlaşarak hatta ve hatta son derece ihtiraslı davranarak ve büyük hesapların içerisinde bir proxy devlet gibi davranarak Türkiye'nin geleceğini yok edecek bir takım adımlar atmaya başladı.

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