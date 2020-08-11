Son Dakika Haberi | 'Yunanistan bunun bedelini ödeyecek' Oruç Reis TSK korumasında Akdeniz'de | Video
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Son dakika! Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX çerçevesinde deniz yetki alanlarımızda Oruç Reis sismik araştırma gemimize TSK unsurları eşliğinde çalışmalarına devem ediyor! Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Ağar, Yunanistan'ın Akdeniz'de ardındaki güçlere güvenerek oynamaya çalıştığı tehlikeli oyunu yorumladı ve Yunanistan'ın bunun bedelini uluslararası hukuk önünde bedelini ödeyeceğini belirtti.